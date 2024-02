Mercato Saraceno. La mostra della diciassettenne Kira lontano dalla guerra in Ucraina

MERCATO SARACENO. Una nuova vita lontano dalla guerra. Kira Kharchenko, 17 anni, si è trasferita a Mercato Saraceno quasi due anni fa, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e dopo l’occupazione della sua città natale. Ora viva a Mercato Saraceno insieme alla nonna. Lo spazio polivalente situato dietro i locali del municipio di Piazza Mazzini dal 24 febbraio al 23 marzo ospiterà la sua mostra di pittura dal titolo “Filosofia dei sentimenti”. Il Comune invita tutti all’inaugurazione di sabato 24 febbraio alle ore 16.00, per un brindisi virtuale e un augurio di una strada costellata di soddisfazioni artistiche per la diciassettenne Kira.

«Filosofia dei sentimenti», spiega la giovane artista, «è perché ogni mio lavoro inizia da un sentimento che trasformo in opere d’arte, opere filosofiche sulla tela, che si completano di allegorie e simboli. Un lavoro artistico per fare riflettere le persone oltre che per una mia crescita personale. Questa guerra ha diviso la mia vita in due parti. Apprendere una nuova cultura non è facile, e nonostante tutto il terrore che io associo alla guerra, tali cambiamenti hanno portato uno svincolo nella mia maniera di dipingere e percepire il mondo. Man mano che cresco fisicamente, cresce in me la consapevolezza che l’arte non è solo una cosa piacevole per l’anima, ma è proprio il fondamento del mondo e il mio senso dell’esistenza. So che per ora è soltanto l’inizio del mio lungo percorso creativo, perciò oserei dire: per Aspera ad Astra».

Dal canto dell’Amministrazione Comunale di Mercato Saraceno la Sindaca Monica Rossi e l’assessore alle politiche giovanili Ignazio Palazzi dichiarano: «Siamo molto felici di poter ospitare la mostra di pittura di Kira Kharchenko per diversi e tutti validi motivi. Dare spazio ai giovani è un grande piacere oltre che un dovere, la storia personale di Kira merita di essere sostenuta e l’accoglienza che noi le vogliamo dare va in quella direzione. Inoltre è per noi importante dare vita alla sala museale e far sì che diventi anch’essa luogo di aggregazione».

Kira è nata in Ucraina a Sumy il 10 aprile 2006. Da sempre stata appassionata di pittura. Il suo percorso è iniziato da piccoli disegni di personaggi tratti da libri. All’età di 10 anni è andata a scuola presso uno studio d’arte dove ha imparato le basi di disegno e di pittura. Successivamente si è diplomata presso una scuola d’arte in Ucraina. Ora prosegue i suoi studi al Liceo Artistico Canova di Forlì. La mostra è aperta fino a sabato 23 marzo tutti i sabato dalle 16 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13