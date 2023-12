Mercato Saraceno. Il Comune: «Scuola Ricci, costi aumentati di un milione, facciamo il possibile»

L’Amministrazione Comunale di Mercato Saraceno «desidera informare la cittadinanza in merito ai lavori in corso per la messa in sicurezza della scuola elementare A. Ricchi. Come noto, questa Giunta ha sempre posto la massima attenzione alla sicurezza e al benessere degli studenti e del personale scolastico, impegnandosi nella realizzazione di interventi necessari per garantire un ambiente educativo sicuro e adeguato».

Tuttavia, argomenta l’amministrazione, «ci siamo trovati a dover affrontare vari imprevisti che hanno rallentato il processo di realizzazione dell’opera, già di per sì complessi per il vincolo monumentale della struttura storica. Inizialmente pianificati sulla base di un tempo di realizzazione di un anno e costi dei materiali ordinari, i lavori sono stati gravemente influenzati da imprevisti sullo stato di consistenza delle strutture esistenti e dalla crisi conseguente al COVID prima e al conflitto in Ucraina poi, crisi che ha comportato variazioni al progetto, aumento dei costi e ritardi nell’esecuzione delle opere. Rispetto agli importi iniziali di oltre 1,6 milioni di euro, quanto evidenziato determinerà incrementi di costi per circa un milione di euro».

«Il nostro impegno è stato costante nel cercare risorse aggiuntive attraverso bandi nazionali e regionali, ma purtroppo, fino ad ora, senza esito positivo. In particolare si è avanzata candidatura ai finanziamenti previsti dalla legge finanziaria del 2019 e si è presentata candidatura al bando regionale “per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/ adeguamento sismico degli edifici pubblici” previsti dal PR FESR 2021-2027».

L’Ufficio Tecnico, nonostante l’attività non prevista derivante dall’emergenza alluvione, sta lavorando «con dedizione per adattare il progetto e completare le opere di messa in sicurezza. Tuttavia, alcune opere di finitura e impiantistica, per un costo complessivo di 900.000 euro, rimangono ancora da realizzare».

L’Amministrazione comprende l’importanza di concludere i lavori nel più breve tempo possibile, soprattutto considerando l’aspetto educativo e il benessere degli studenti. «Pertanto, riteniamo importante condividere che si stanno valutando soluzioni alternative, tra cui un piano, che prevede la riapertura parziale della scuola per il prossimo anno scolastico. Nonostante le difficoltà incontrate, l’Amministrazione rassicura la cittadinanza che il progresso dei lavori è attentamente monitorato dai tecnici competenti e dall’Amministrazione stessa. Stiamo impegnandoci al massimo per risolvere questa situazione e garantire una Scuola A. Ricchi sicura e accogliente per la nostra comunità mercatese».