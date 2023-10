Mercato Saraceno, aggiudicato l’appalto per la riqualificazione del centro storico

L’appalto per i lavori di riqualificazione del centro storico di Mercato Saraceno è stato assegnato. Se lo è aggiudicato la ditta Tra.mo.ter. di Arpino Pasquale & c. s.n.c. che ha sede a Picinisco in provincia di Frosinone presentando un ribasso del 9,19% rispetto alla base d’asta per un importo contrattuale al netto dell’iva di 298.525,48 euro (comprensivo di 6.000 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Il progetto prevede la realizzazione di due interventi collegati tra loro. Uno riguarda la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del centro storico che all’occorrenza potrà essere utilizzato anche per manifestazioni, eventi e esposizioni temporanee. Per realizzarlo, si legge nella presentazione del progetto, è previsto il livellamento del terreno tramite una serie di scavi e riporti così da garantire un percorso «pratico e completamente agibile». L’obiettivo è quello di realizzare 40 nuovi posti auto distribuiti a pettine. L’area su cui sorgerà il parcheggio è prossima al fiume e per mantenere un aspetto più integrato con il contesto naturale circostante il progetto presta attenzione ai materiali. Al centro del parcheggio ci sarà un’area verde che andrà a sostituire quella attualmente esistente. Saranno abbattuti degli alberi ma è prevista la messa a dimora di aiuole e arbusti e la piantumazione di 8 alberi di specie autoctona. In questa area centrale sarà anche inserita una piazzetta di sosta pedonale semicircolare.

L’altra parte del progetto prevede invece piazza Mazzini con la riqualificazione della corte esterna retrostante il Municipio. Qui è previsto il rifacimento della pavimentazione e l’inserimento di elementi illuminanti per creare, si legge nel bando, «una piccola e raccolta piazza urbana, armonicamente inserita nello storico contesto».

La realizzazione dei due interventi si accompagnerà anche a una razionalizzazione dei sottoservizi esistenti e l’integrazione di quelli nuovi necessari al progetto.