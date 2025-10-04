Manutenzioni al Savio contestate dal Cai di Cesena

Il Club Alpino Italiano (Cai) solleva una serie di osservazioni e di critiche ai programmi e ai metodi usati dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e dalla Protezione Civile nelle operazioni di manutenzione intraprese lungo il fiume Savio. «L’intervento finanziato con l’ordinanza 8/23 per un importo di 1 milione e 600 mila euro - indica il Cai nella nota - riguarda la gestione della vegetazione fluviale per la riduzione del rischio idraulico a protezione dei centri abitati lungo il fiume Savio. I lavori prevedono la manutenzione del fiume finalizzata al miglioramento dell’officiosità idraulica, preservando la stabilità delle sponde e mantenendo il ruolo che la vegetazione svolge nella mitigazione degli eventi di piena e nel delicato equilibrio dell’ecosistema fluviale».

Gli obiettivi individuati nel provvedimento sono: l’eliminazione delle piante secche, ammalorate o a rischio scalzatura; e la rimozione del materiale in alveo. «Purtroppo - segnala il Cai - le recenti operazioni di manutenzione, si stanno rivelando, in alcune zone, molto diverse da quanto previsto nel documento di presentazione e hanno visto un abbattimento indiscriminato degli alberi nelle zone limitrofe all’alveo. Si sta effettuando un taglio totale della vegetazione, eliminando qualsiasi specie vegetale, arborea e arbustiva, senza discriminazione tra piante sane o malate, tra specie alloctone invasive o specie di pregio. La vegetazione non viene risparmiata neanche quando è e fondamentale per la sicurezza: nelle scarpate in erosione, nel lato concavo di un meandro, dove il fiume scorrendo tende a scavare, è ancor più fondamentale il suo mantenimento onde evitare che la scarpata possa crollare. La vegetazione - scrive il Cai - agisce come un freno naturale al flusso delle acque, rallentando la velocità delle piene, la sua eliminazione, soprattutto a monte di una città, può aumentare la velocità del deflusso e il rischio di allagamenti a valle. Quindi, il taglio indiscriminato, oltre a compromettere la stabilità degli ecosistemi fluviali, può aumentare il rischio idraulico».

Il suggerimento del Cai sarebbe di «pianificare i tagli, studiando e rispettando i cicli naturali e le normative vigenti, per garantire un futuro sostenibile per il fiume e per le comunità che da esso dipendono».