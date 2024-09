Maltempo a Cesena, il sindaco Lattuca: “Picchi di piena dei fiumi limitati alla soglia 2, ma la notte sarà lunga”

In una diretta Facebook a mezzanotte e mezza il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha mostrato un cauto ottimismo: “Nelle ultime 3 ore la situazione del Savio non è peggiorata. C’è stato un picco di piena che la lambito la soglia d’allarme 2 nella zona di Borello (comunque lontana dal livello 3, che sarebbe quello preoccupante) ma poi è calato nella discesa verso il Ponte Nuovo. A tranquillizzare è anche il fatto che nel tratto del fiume più a monte la situazione è sotto controllo. Inoltre, dalle 3 di questa notte, l’intensità della pioggia dovrebbe diminuire”.

Anche se non sono al momento necessarie misure d’emergenza, il sindaco ha concluso l’aggiornamento sulla situazione dicendo che “comunque la notte è ancora lunga”, rinnovando l’invito a non stare nei seminterrati e a non lasciare le auto in sosta vicino al fiume.