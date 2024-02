Mafia nigeriana, anche un cesenate a processo: tra spaccio e pedo pornografia

Uno a Punta Marina, l’altro a Cesena. Avevano scelto la Riviera per stabilirsi, portando avanti in parallelo le attività criminali collaborando con gli altri affiliati della “Famiglia Vaticana”. Il nome non deve trarre in inganno; perché in realtà si riferisce al ramo italiano della Maphite, associazione di stampo mafioso radicata in Nigeria; e proprio in questi giorni dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna è giunto l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare di fronte al giudice Grazia Nart nei confronti di cinque esponenti della cellula locale denominata “Forum Emilia Romagna”. Tra questi, appunto, U.R., 41enne domiciliato a Punta Marina e difeso dall’avvocato Francesco Furnari e Monica Miserocchi, e T.O.O, 42enne domiciliato a Cesena assistito dagli avvocati Fabrizio Fabbri e Licia Aguzzoni. Secondo quanto contestato nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pm Roberto Ceroni, avrebbero rivestito un ruolo di primo piano in una delle “Famiglie” locali, in contrasto con altri gruppi rivali, per spartirsi la piazza dello spaccio di stupefacenti, estorsioni, utilizzo di carte di credito o bancomat e sfruttamento della prostituzione.

Scontro fra connazionali

Un contesto di scontri intestini quello riscontrato nelle indagini sulla “Famiglia Vaticana”. Il gruppo criminale sarebbe giunto a vari contrasti con altre forum, come quello dei “Vikings” per assumere il predominio nell’ambito della comunità nigeriana in Italia, rendendosi protagonista in vari episodi contestati in un arco temporale che va dal 2013 fino al luglio del 2019. Secondo l’accusa, i membri osservavano rigorose regole interne; in caso di disobbedienza scattavano punizioni corporali, mentre per gli affiliati era previsto il versamento periodico di somme di denaro prestabilite dal gruppo e dalla “casa madre” nigeriana.

Piazza principale Bologna. Per questo il processo si terrà nel tribunale felsineo. Venendo poi alle singole contestazioni, T.O.O. viene considerato il “capo della difesa”, o “Main chief”, ruolo conferito all’hotel Boscolo Tower di Bologna. U.A. sarebbe stato invece l’autore di una delle lettere di minacce ricevute da un collaboratore di giustizia, il quale lo ha indicato fra coloro che all’interno del sodalizio avrebbe rivestito svariati ruoli apicali, organizzando pure un gruppo chiuso su Facebook. Sempre a lui viene infine contestata la detenzione di materiale pedopornografico, nello specifico un filmato dal contenuto agghiacciante, con una donna intenta ad abusare di un bambino in tenera età.