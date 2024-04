Savignanese in lutto per la scomparsa della presidente Maria Cristina De Zardo. «La società comunica che, vista la prematura e dolorosa scomparsa della Nostra Presidentessa, le attività verranno sospese. Si riprenderà con le attività giovedì 4 aprile. Sentite condoglianze alla sua famiglia. Ci lascia una persona straordinaria che rimarrà per sempre nei nostri cuori».