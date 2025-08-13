Lutto a Cesena: giovedì 14 agosto il funerale di Giancarlo Brighi

Molto di quanto si sa sulla centuriazione, la particolare organizzazione del territorio rurale in epoca romana, e molto della valorizzazione di questo patrimonio, che continua a essere portata avanti dall’associazione “Terre Centuriate Cesenati”, si deve a lui. Perciò tutti gli appassionati di storia e radici locali piangono la scomparsa di Giancarlo Brighi, morto all’età di 77 anni. Il funerale è stato fissato per domani, giovedì 14 agosto, alle 9.30, nella chiesa di Bagnile. Prima, alle 8.45, ci sarà la benedizione della salma nella camera mortuaria dell’ospedale Bufalini. Alle 9 partirà il corteo.

Tanti anni fa aveva a lungo presieduto il Quartiere Cervese nord e anche in quel ruolo si era battuto per una tutela dei profili delle strade e dei fossi nella zona. Testimoniano infatti ancora oggi come gli antichi Romani avessero creato un sistema molto funzionale, basato su un reticolo formato da decumani e cardini e con canalizzazioni dell’acqua ben studiate per coltivare i campi assegnati ai legionari alla fine del loro servizio militare. Poco a poco, la conoscenza della centuriazione si è diffusa, con un lavoro fatto nelle scuole, vari eventi pubblici e anche con l’affissione di cartelli esplicativi in punti strategici.

Di tutto questo Giancarlo Brighi è stato un motore fondamentale e ha gettato anche semi per future ricerche, spesso con tesi innovative, che restano stampate sui numerosi libri che ha dato alle stampe. “Nova e Ficocle. Con greci e romani quanta storia!” è il titolo della sua pubblicazione più recente, di cui andava molto fiero e che ha presentato in più di un incontro, pur essendo alle prese con seri problemi di salute ormai accertati.

Da non dimenticare, infine, per ricostruire il profilo dei suoi interessi, la grande passione che aveva per la bicicletta.

L’Associazione Terre Centuriate Cesenati, di cui Brighi è stato presidente, dopo averla creata a seguito di ritrovamenti di reperti romani durante gli scavi del Cer nel 1990, lo ricorda così: «Uomo profondamente legato alla sua terra, conosceva ogni fosso e canale di scolo della pianura centuriata e si entusiasmava nel verificare come scorreva l’acqua al loro interno, poiché da buon ingegnere ma anche uomo di campagna, sapeva che “le acque devono scorrere”, come recita il titolo del suo più conosciuto lavoro sulla centuriazione, e mai come in questi anni di grandi piogge e alluvioni abbiamo capito come questa regola sia fondamentale per la struttura del nostro territorio. L’associazione, vuole ricordarlo così, in sella alla sua amata bicicletta, intento a misurare le distanze tra decumani, cardi e intercisivi, e verificare le precise pendenze dei terreni dove le acque scorrono verso nord-est fin dal III secolo a.C.»