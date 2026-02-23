Cesena, lupi in pianura, nella scienza una risposta alla paura. Il 4 marzo un incontro pubblico

Cesena
Aurora Forlivesi
In Emilia-Romagna non esiste un’emergenza lupo. Eppure, tra titoli sensazionalistici e notizie imprecise, la percezione pubblica racconta tutt’altro. La risposta alla paura è la scienza e a riportare il dibattito su basi scientifiche, e soprattutto veritiere, è il Club Alpino Italiano (Cai), con figure come Mabel Severi, membro della scuola di escursionismo e referente del Gruppo Grandi Carnivori del Cai, impegnato nella promozione della conoscenza e della coesistenza con lupo e orso attraverso attività di divulgazione scientifica e monitoraggio sul territorio.