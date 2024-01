Cesena, «Liberate» in città le opere di 24 artisti con “Arte in dono”

Chi a Cesena dovesse essersi imbattuto nella notte tra venerdì e sabato in un gruppetto con carretto al seguito pieno di pacchetti, ha incontrato Fabiola Cuccagna e la squadra di Arte in dono intenta a «liberare» in giro per la città opere donate da artisti (di professione e amatoriali) che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

L’iniziativa nasce a Padova grazie all’artista Kenny Random, e quando Fabiola Cuccagna ne ha scoperto l’esistenza ha chiesto e ottenuto di poterla replicare anche a Cesena. Quella appena terminata è la terza edizione: la prima si era tenuta alla vigilia dell’Epifania dello scorso anno, la seconda a San Lorenzo lungo le vie più colpite dall’alluvione.

Il senso dell’iniziativa è quello di mettere in circolo bellezza e di farlo attraverso il dono: «Quando un artista crea un’opera che sia un professionista o un amatoriale di solito la sente come una sua creatura - racconta Cuccagna -. Non è facile separarsene per di più senza sapere chi la raccoglierà e proprio in questo sta la forza di questa iniziativa: nel gesto di donare senza nemmeno sarepere a chi».

L’entusiasmo di Cuccagna è contagioso e quest’anno ha ottenuto l’adesione di 24 artisti: ce ne sono di Cesena, Sarsina, Savignano, di Forlì e Forlimpopoli, di Cervia, Pinarella, ma anche di Lodi e Padova. Le opere sono state «liberate» (questo il verbo che ama utilizzare Cuccagna) a Cesena, ma anche a Pinarella e a Lodi e Padova. «Ci sono artisti che donano anche più di un’opera e quest’anno erano davvero tantissime». Ciascuna è stata incellofanata per evitare che si rovinasse con la pioggia e accompagnata da un biglietto che descrive l’opera e racconta l’iniziativa con l’invito a prendere contatto, se lo si vuole, con gli autori per far sapere loro chi ha ricevuto il loro dono.

«Ci sono arrivati messaggi bellissimi, ma c’è anche chi preferisce rimanere anonimo».

Di edizione in edizione il piccolo progetto sta crescendo e quest’anno, «grazie a Simona Lelli, che ha coinvolto anche i bimbi del suo corso di pittura un sacco di opere sono state liberate anche a Pinarella».

«Anche questa volta è stata una bellissima esperienza - commenta Cuccagna - non vedo l’ora di rifarla».