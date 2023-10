Le 5 sfide del Piano urbanistico guardano al futuro della vallata del Savio

Ci sarà tempo fino al 12 dicembre per presentare osservazioni al Pug, il piano urbanistico generale che nel caso di Bagno di Romagna è un piano intercomunale che riguarda anche i Comuni di Mercato Saraceno e Verghereto. Il piano è stato assunto dalle Giunte dei rispettivi comuni e ora si apre una nuova fase di confronto aperta alla cittadinanza, che sarò coinvolta con una serie di assemblee pubbliche al via, nel caso di Bagno, questa sera a Selvapiana, a cui si affiancano incontri con tecnici, associazioni di categoria e sindacati.

Il fatto che sia un piano intercomunale è una delle novità del Pug. Il suo essere un documento «strategico e non conformativo» è l’altra grande novità che introduce il Pug.

Sono 5 gli assi strategici, interconnessi tra loro, su cui si basa la pianificazione. Questi a loro volta vengono declinati in 16 obiettivi generali, 26 obiettivi specifici e 100 azioni che a loro volta dialogano con documenti come il Next generation Valle Savio e il Pnrr, «quello a cui stiamo lavorando non è un libro dei sogni, dal Pug discenderanno progetti concreti», sottolinea l’assessora di Bagno di Romagna Claudia Mazzoli.

“Territorio del benessere” è il primo di questi 5 assi e riguarda i temi della salute e del benessere: «Rientrano qui il potenziamento dei servizi socio assistenziali, ma anche del sistema termale e il ragionamento sulla qualità degli spazi pubblici, di mobilità sostenibile. Quando si parla di spazi lo si fa anche ragionando di qualità delle edificazioni e quindi di rigenerazione urbana».

“Territorio attrattivo” è un obiettivo che guarda alla sfida turistica «che valorizza non solo il territorio e i prodotti ma anche le comunità». È in questo ambito che trovano spazio quelli che Mazzoli introduce come «progetti bandiera», a scavalco tra i tre Comuni: un albergo diffuso, «per raggiungere anche le realtà più isolate», il parco fluviale del Savio, e «itinerari nel paesaggio» con cui valorizzare percorsi ciclabili, sentieri, cammini.

In “Territorio resiliente” si inserisce la sfida del contrasto ai cambiamenti climatici. «Dovremo essere capaci di azioni che durino nel tempo, capaci di aumentare la resilienza di questi territori».

“Territorio, qualità e innovazione” è l’asse strategico che più da vicino riguarda il comparto produttivo. Riguarda l’agricoltura non solo dal punto di vista dei prodotti, ma anche come «presidio contro il dissesto idrogeologico, del suo ruolo nella tutela della biodiversità e del paesaggio. Ma anche di una agricoltura che si rinnova contribuendo al turismo, alla produzione di energie rinnovabili». Ma qui si parla anche di meccatronica, dell’importanza di investire sulle infrastrutture, quelle fisiche (tra tutte l’E45) e quelle digitali.

in “Territorio inclusivo” «parliamo di welfare e inclusività», spiega Mazzoli mettendo in chiaro come quella del mantenimento e dell’implementazione dei servizi sia una sfida strategica anche per contrastare lo spopolamento di questi territori.

Questa sera l’appuntamento è alle 20.30 nella sede della Pro Loco a Selvapiana. Lunedì prossimo 9 ottobre toccherà a Poggio alla Lastra: ore 20.30 all’agriturismo case di Sotto). Il 12 ottobre sarà il turno di San Silvestro: ore 20.30 al circolo Acli. Il 17 ottobre l’appuntamento è al Carnaio: ore 20.30 alla Locanda Monteguidi. Il 19 ottobre a Valgianna: ore 20.30 al Ristorante Forcelli. Il 23 ottobre a Acquapartita: ore 20.30 al Ristorante Il Cacciatore). Infine il 25 ottobre a San Piero in Bagno: ore 20.30 a Palazzo Pesarini.