Le “Sere d’estate a Cesena” ripartiranno domani per chiudere a settembre nel segno di Puccini

Torna a Cesena dal 29 giugno la “Rassegna Sere d’Estate” a cura dell’associazione “Amici della Musica. La 45a edizione sarà all’insegna del grande compositore italiano Giacomo Puccini, ricorrendo il centenario dalla sua morte.

Undici gli appuntamenti estivi in programma: cinque al chiostro di San Francesco, tre presso la Sala Alessandri dell’Auser, due alla chiesa di San Domenico e uno al giardino pubblico.

Si parte già domani alle 21:30, presso la Sala Alessandri, in collaborazione con il Conservatorio “Maderna-Lettimi”, con l’opera “Così fan Tutte” di W.A.Mozart e “Boheme” di G.Puccini.

L’8 luglio alle 21:30, sempre nella Sala Alessandri, va in scena il caleidoscopio musicale col Trio dei Solisti Lucani.

Il primo dei cinque appuntamenti al chiostro di San Francesco è in programma il 23 luglio alle 21:30, con un “viaggio” a Sanremo nel mondo della musica degli anni 60’-70’-80’. Il 3 agosto alle 21:30 la Blues Brothers Band Tribute ricalcherà le celebri colonne sonore del film anni 70’ “The Blues Brothers”, mentre il 9 agosto, sempre alle 21:30, in programma un concerto in ricordo del trombettista Guido Pistocchi, a cura di celebri personaggi quali Stefano Nanni, Gianluca Nanni, Bruno Signorini, Paola Fabris ed Enrico Farnedi.

Il 18 agosto, alle 21, è tempo dell’ “Esemble di ottoni Fvg”, con musiche di film realizzate dai più grandi musicisti quali N.Piovani, N. Rota, E.Morricone, P.Piccioni e L.Bacalov. Le serate al chiostro si concludono il 20 agosto, alle 21, con la Tremonti Band col concerto “Nostalgia”, in ricordo di Secondo Casadei e Fabrizio De Andrè.

Il 25 agosto alle 21 si torna nella Sala Alessandrini con la rassegna “Il teatro insoddisfatto”. Il 29 e 30 agosto alle 20:30, presso la chiesa di San Domenico, si terranno le rappresentazioni liriche “Le donne di Puccini” e il “Sacro nell’Opera lirica” , quest’ultima a cura del Coro Galli Rimini per la prima volta a Cesena. Chiusura fissata il 2 settembre al giardino pubblico, alle 20:30, con il concerto degli allievi dell’associazione “Nota music” per il centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini.

Delusi per il calo di spazio al Chiostro

Delusione e amaro in bocca per l’associazione “Amici della Musica”, che per la “Rassegna Sere d’Estate 2024” si è vista dimezzare le serate a disposizione nel Chiostro di San Francesco da dieci a cinque, dopo il taglio dell’anno precedente passando da quindici a dieci.

Una decisione da parte dell’amministrazione, probabilmente per dare spazio anche ad altre attività culturali o per un programma proposto non troppo piaciuto alla giuria comunale, ma che ha lasciato interdetta l’intera associazione, dovendosi ora affidare alla Sala Alessandri dell’Auser e alla chiesa di San Domenico per completare il programma di eventi previsto a calendario.

«Alla prima riunione, quando furono istituiti i bandi, l’allora assessore alla cultura Christian Castorri ci aveva raccomandato di proporre progetti sostanziosi, che ricoprissero diverse serate da giugno ad agosto, e così abbiamo fatto, proponendo un programma da quindici serate. Ora siamo costretti a realizzarne solo un terzo. Ho paura che ci sia un pregiudizio da parte della commissione nei nostri confronti, ma questo non ci scoraggia ad andare avanti. Ci batteremo per ottenere dall’assessorato alla Cultura più attenzione, non solo per noi, ma per tutto il pubblico che apprezza i nostri generi musicali» dice il presidente Benvenuti.