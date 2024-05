Lavoro, i Comuni di Cesena, Sarsina, Verghereto, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno e Montiano assumono: ecco le figure ricercate

L’Unione Valle del Savio e l’Unione Terre d’Argine hanno pubblicato un avviso per aggiornare l’elenco di idonei all’assunzione a tempo indeterminato e determinato in qualità di esperto progettazione tecnica / esperto attuazione policy / istruttore direttivo tecnico presso le Unioni stesse e tutti i Comuni aderenti (Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto e Montiano, Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera). L’elenco degli idonei sarà utilizzato dagli Enti promotori e dagli Enti aderenti, nonché dagli Enti aderenti al Coordinamento territoriale per le procedure selettive della Provincia di Forlì-Cesena, per assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Tutti gli interessati in possesso dei requisiti indicati nell’avviso dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 14 giugno esclusivamente attraverso il Portale del reclutamento.

Le figure ricercate

Si elencano di seguito i prevalenti ambiti organizzativi di possibile assegnazione delle figure ricercate: progettazione, costruzione e manutenzione di edifici pubblici ed infrastrutture; pianificazione urbana e del territorio; gestione dei procedimenti inerenti il governo del territorio (edilizia e controllo del territorio); gestione dello smaltimento dei rifiuti; progettazione, gestione e manutenzione di aree verdi; definizione e progettazione di standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture; progettazione di soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell’attività antropica sull’ambiente; valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell’ingegneria civile o di altre attività ; prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di sistemazione e gestione dei bacini idrografici.

I candidati inseriti nell’elenco degli idonei, che sarà approvato all’esito della presente selezione, potranno essere assunti a tempo indeterminato o determinato, partecipando agli specifici avvisi di interpello che saranno promossi dagli enti aderenti alla presente procedura. Nei singoli avvisi di interpello gli enti descriveranno puntualmente le attività, le caratteristiche e le competenze richieste per lo specifico ruolo ricercato, nonché la prova selettiva prevista. Le figure selezionate a seguito delle procedure di interpello saranno assunte a tempo indeterminato e/o determinato ed assegnate ai diversi ambiti tecnici degli enti (realizzazione opere pubbliche, governo del territorio – urbanistica ed edilizia privata, salvaguardia dell’ambiente), secondo quanto previsto dall’avviso di interpello, garantendone il presidio in coerenza con gli obiettivi definiti e gli orientamenti strategici condivisi.

Per conoscere nel dettaglio le competenze e i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione si rimanda all’Avviso pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni Valle Savio (https://www.unionevallesavio.it/). Gli interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 13 del 14 giugno. L’invio delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il Portale del reclutamento all’indirizzo https://portale.inpa.gov.it.