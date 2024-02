Lavoro, focus a Cesena: tre sfide epocali e nodi da risolvere in fretta

Il mondo del lavoro è alle prese con tre grandi sfide epocali che rischiano di causare disastri, se non si sarà capaci di governarle. La prima è la rivoluzione tecnologica, che sta per avere un’accelerazione travolgente con l’intelligenza artificiale, che è un’opportunità di sviluppo ma farà estinguere tante professioni tradizionali, e quindi richiede un ripensamento radicale dell’attuale modello economico e sociale, con una formazione per riconvertirsi ma anche con una riduzione degli orari di lavoro.

Un secondo nodo è quello della transizione ecologica, assolutamente indispensabile, ma che manderà in crisi molte imprese, se non si sarà abili nel cogliere opportunità come quelle dei tanti fondi del Pnrr per agevolare quella metamorfosi.

Il terzo fattore problematico è quello definito “l’inverno demografico”, con sempre meno nascite in occidente, e un conseguente invecchiamento della popolazione, che rende necessario gestire in modo migliore l’immigrazione.

L’incontro

Sono i temi estremamente complessi al centro di un incontro organizzato due sera fa dal Pd, che nella sala “Art Lab” accanto al cinema “Eliseo” ha messo a confronto la senatrice Cristina Tajani, la segretaria della Cgil di Forlì-Cesena Maria Giorgini e l’imprenditrice Roberta Alessandri, chiamate proprio a ragionare sul futuro del lavoro.

Dopo l’introduzione del segretario del Pd di Cesena, Lorenzo Plumari, la parlamentare ha osservato che i dati positivi sull’occupazione, appena comunicati dal Governo, sono però offuscati da almeno due criticità: i bassi stipendi e l’insufficiente produttività.

Stipendi e produzioni

Sul primo punto la battaglia per il salario minimo ha conosciuto una battuta d’arresto per le resistenze della maggioranza di centrodestra, che ha sta tenendo una linea dilatoria sul tema. Per quel che riguarda la produttività - ha evidenziato Tajani - non dipende certamente da mancanze dei lavoratori italiani, ma da un’insufficiente innovazione. Ha poi aggiunto che migliori condizioni dei lavoratori non potranno prescindere dal quadro fiscale, criticando la scelta del Governo di concentrare le poche risorse disponibili sulla flat tax, che favorisce chi ne ha meno bisogno.

Roberta Alessandri, alla guida di un’azienda di San Mauro Pascoli che opera nel settore dell’artigianato a servizio dell’alta moda, ha lanciato l’allarme per il distretto calzaturiero, che nel territorio dove opera occupa ben 3mila addetti, ma deve fare i conti con una “logica dello spremiagrumi”. Ha avvertito che i grandi colossi, spesso quotati in Borsa, per cui lavorano tante imprese hanno spesso un approccio poco rispettoso, “a volte senza neppure sottoscrivere contratti che regolano i rapporti con le piccole realtà che collaborano con loro”, che sta portando a “tante chiusure di attività” o costringe a fare ricordo in modo massiccio ai “contratti di solidarietà, che ormai riguardano l’80% del personale”. Con l’aggravante che certi tipi di produzione richiedono flessibilità che i contratti di solidarietà non permettono.

I lavoratori

C’è poi il problema di trovare forza lavoro fresca, per operare il necessario ricambio. Alessandri ha ricordato che il settore manifatturiero, come altri, è escluso dalla ripartizione delle quote di lavoratori dall’estero e questo è un enorme problema. Per sopperire, cerca di “attività di orientamento nelle scuole, per fare annusare a ragazzi e ragazze la bellezza dell’intelligenza delle mani che sta dietro il nostro lavoro”. Inoltre, all’interno dell’azienda, per garantire un inserimento positivo, con “scambi di saperi”, e una formazione continuativa, ha creato una “academy”. E si presta grande attenzione alle differenti esigenze delle lavoratrici, che sono tutte donne, anche nella loro vita personale extralavorativa. Ha però segnalato che restano comunque troppi ostacoli per un buon funzionamento del sistema nel suo complesso, come “l’assenza di una legge sul made in Italy”, a dispetto della propaganda retorica fatta in proposito.

Soluzioni

La timoniera della Cgil, Maria Giorgini, ha fatto presente che i tre macro-problemi da cui è partito il dibattito possono essere affrontati in tre modi. Il primo è quello conservatore, di chi gioca sulla paura e crea l’illusione che si possano fermare certi processi. Il secondo è quello liberista, di chi invita a lasciare fare al mercato, senza preoccuparsi dei danni che questo procura. Il terzo, che Giorgini vorrebbe vedere nel Pd e in chi si riconosce nei valori di sinistra, è quello progressista, che significa interrogarsi su come governare i fenomeni in corso, coinvolgendo le parti sociali, con le istituzioni pubbliche a fare da regista, riportando al centro gli esseri umani in carne e ossa e il bene della collettività quando si parla di politiche del lavoro.