Lavoro e diritti, mercoledì 13 dicembre assemblea pubblica a Cesenatico

Mercoledì 13 dicembre la carovana dei diritti condotta dai lavoratori e le lavoratrici della conoscenza attraverserà la provincia Forlì-Cesena. Si tratta di un percorso a tappe organizzato dalla FLC CGIL che interesserà tutte le regioni di Italia per affrontare temi fondamentali e critici per i settori dell’Istruzione e della Ricerca: le richieste urgenti per avere salari dignitosi e il rinnovo dei contratti nei settori della Conoscenza, la qualità del lavoro, l’elevato numero di precari, la privatizzazione e le politiche di tagli alla scuola, all’università, la ricerca e l’AFAM, l’autonomia differenziata prevista nel D.L. Calderoli che rischia di distruggere il sistema nazionale di Istruzione così come lo conosciamo, il dimensionamento della rete scolastica.

Per l’occasione, FLC CGIL Forlì organizzano un’assemblea rivolta al mondo della conoscenza ma aperta alle associazioni ed ai cittadini nella suggestiva cornice del Museo della Marineria di Cesenatico, che si svolgerà dalle 8.30 alle 13.30

Interverranno: Pier Francesco Minnucci, segretario generale della FLC CGIL Forlì Cesena, Dalia Furino, segreteria FLC CGIL Forlì Cesena, Marina Seganti, già dirigente scolastica, pedagogista e scrittrice. Moderatrice dell’assemblea Monica Donini, della segreteria FLC CGIL Forlì Cesena.

Terminata l’assemblea il camper attraverserà le strade della provincia fino ad arrivare a Tredozio, uno dei territori colpiti dall’alluvione di maggio e dal terremoto, per unire idealmente il mare e le colline.