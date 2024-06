Lavoro a Cesena, il Comune cerca 10 insegnanti per i Nidi e 3 per le scuole dell’Infanzia

Lavoro a Cesena. Il Comune di Cesena ha indetto una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di 10 insegnanti da assegnare ai Nidi d’Infanzia del Comune di Cesena nell’ambito del Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport. Gli/Le interessati/e in possesso dei requisiti specifici indicati nell’Avviso pubblicato sul sito del Comune (https://www.comune.cesena.fc.it/novita/selezione-unica-per-stabilizzazione-10-insegnanti-nidi-infanzia/) dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 1° luglio 2024 esclusivamente attraverso il Portale del reclutamento.

Nido d’infanzia

L’insegnante nell’ambito del Nido d’Infanzia cura l’ambientamento del bambino e della bambina promuovendone un corretto sviluppo psichico, fisico e intellettivo e affettivo; progetta e organizza l’attività educativa e di crescita del bambino curandone l’autonomia, il benessere, l’affettività, la socialità e lo sviluppo cognitivo; utilizza strumenti di osservazione e progettazione in relazione alla costruzione del contesto educativo; costruisce relazioni con il singolo bambino, bambina e con il gruppo in una prospettiva di sistema; collabora alla costruzione di progetti educativi in continuità e progressione con la scuola dell’infanzia, con le agenzie scolastiche, socio sanitarie e culturali del e con le famiglie.

Scuole dell’Infanzia

Contestualmente, l’Ente ha indetto una seconda selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di 3 insegnanti da assegnare alle Scuole dell’Infanzia del Comune di Cesena nell’ambito del Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport. Gli/Le interessati/e in possesso dei requisiti specifici indicati nell’Avviso dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 13:00 del lunedì 1° luglio 2024 esclusivamente attraverso il Portale del reclutamento. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’Ente: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/selezione-unica-per-stabilizzazione-3-insegnanti-scuola-infanzia/.

L’insegnante nell’ambito della Scuola dell’Infanzia si occupa delle bambine e dei bambini di età tra i 3 e i 6 anni, proponendo attività didattiche, educative e di socializzazione in sezioni eterogenee di età. Questa figura inoltre contribuisce all’educazione e allo sviluppo dei bambini stimolando l’autonomia, la creatività e l’apprendimento; progetta e organizza attività destinate a favorire lo sviluppo dell’identità personale, dell’autonomia e di competenze cognitive (linguistiche, logiche, corporee, espressive) nonché di relazione; utilizza strumenti di osservazione e progettazione in relazione alla costruzione del contesto educativo – didattico; collabora con gli altri insegnanti e con i coordinatori pedagogici, con i quali è chiamato a costruire progetti educativi e formativi anche in intersezione, nonché con il personale ausiliario e con la rete dei servizi territoriali; si relaziona e collabora con le famiglie per la crescita, lo sviluppo e l’educazione.