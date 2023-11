Ladri in garage, abitazioni ed asilo ripresi dalle telecamere a Calisese di Cesena (VIDEO)

Ladri i azione nella zona di Calisese: in via Malanotte e via Mentana.

A lamentarne la presenza i residenti della zona che hanno chiamato aiuto segnalando le intrusioni alle forze dell’ordine; ma hanno anche condiviso immagini di telecamere di sicurezza che riprendevano i soliti ignoti al lavoro. Più che nel tentativo di poterli identificare, per avvisare chiunque della loro presenza.

I video che sono stati postati anche sui social sono piuttosto eloquenti: nella nottata c’è stato un raid da parte di due persone, che giravano per strada incappucciate per non essere immediatamente riconoscibili. Si muovevano tra le case portando con sé un cesto di plastica che conteneva all’interno attrezzature da scasso.

Sono riusciti a forzare alcuni garage e sono penetrati anche all’interno dell’asilo nido “Be baby” che si trova al civico 380 di via Malanotte. Secondo quanto riferito dai residenti facendo danni, mettendo caos, ma senza rubare nulla di prezioso che fosse di loro gradimento.

Le immagini che li riprendono sono state girate da apparecchiature di sorveglianza private poste a ridosso di case di via Malanotte. Si vedono in modo chiaro i due col volto coperto entrare nelle proprietà private. Prima di iniziare a setacciare i luoghi cercando qualcosa da rubare, individuano le telecamere e ne disattivano la visibilità per poter agire con calma.