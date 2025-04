Ladri ancora in azione di notte a Cesena: si feriscono per entrare alla piscina comunale

Ancora ladri vandalici in azione. Dopo il colpo, tanto maldestro quanto dannoso, di alcune notti fa assestato ad una macelleria posta lungo via Carlo Cattaneo, questa volta ad essere presa di mira è stata la piscina comunale. Ed anche in questo caso, come avvenuto nell’infrangere la vetrina di Cesena Carni, i ladri per rubare all’interno della piscina hanno riportato ferite, le cui tracce sono state circoscritte dalla polizia.

Il dubbio vista anche la vicinanza dei due luoghi, è che ad agire possa anche essere stata la stessa coppia di balordi. Per ora di certo c’è solo che due notti fa “qualcuno” si è introdotto nei locali della piscina comunale passando da una delle finestre al piano superiore. Che è stata forzata e rotta. Operazioni di forzatura che hanno ferito uno dei soliti ignoti.

Una volta all’interno è stata data la caccia al fondo cassa del bar che serve la clientela della piscina. Ma per aggiungere altri contanti al bottino i ladri hanno messo mano ad un estintore e colpito ripetutamente i cassetti delle distributrici di “palline giocattolo” per bambini. Per portare via gli euro contenuti all’interno.

Un’operazione durata pochi minuti e dopo la quale, una volta terminato di rovistare i qualche armadio e cassetto, i ladri si sono allontanati, passando da dove erano entrati.

Il furto stato scoperto al mattino, dai primi dipendenti che hanno aperto la piscina ed attendevano l’arrivo della clientela. È stata avvisato i Commissariato che, preso atto che chiunque avesse compiuto il furto aveva lasciato dietro a se una “scia di sangue”, ha inviato sul posto una squadra della polizia scientifica. Per rilevare le tracce ematiche ed anche eventuali impronte digitali lasciate dai ladri durante il colpo.

Tutte prove che, unite alle immagini delle telecamere di sicurezza che circondano la zona, al pari di quanto avvenuto in macelleria in via Cattaneo, concorreranno al tentativo di identificare e chiarire alle proprie responsabilità gli autori del furto.