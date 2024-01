La richiesta: “Team specializzato per pulire le deiezioni degli animali nel centro di Cesena”

E se il Comune si dotasse di una squadra di operatori ecologici specificamente incaricati di sciacquare le zone del centro storico sporcate dalle deiezioni dei cani e non solo? A fornire l’ispirazione per questa idea, che potrebbe diventare una proposta concreta rivolta a chi di dovere, è stata una coppia di Reggio Emilia a spasso nel cuore di Cesena, col cane al seguito.

Lelio Burgini li ha incontrati in via Montalti, dove abita. Stavano raccogliendo gli escrementi appena lasciati dal loro amico a 4 zampe e ne è nata una conversazione, visto che da diversi giorni da quelle parti si dibatte animatamente sulla questione della sporcizia lasciata da alcuni cani accompagnati da possessori che non provvedono a pulire i bisogni fisiologici seminati in giro. Le lamentele sono state anche messe nero su bianco su un cartello “fai da te”, che è stato attaccato all’angolo tra via Sacchi e via Pasolini (nella voto sotto) da residenti della zona, con l’intento di sollecitare una maggiore educazione. C’è chi ha replicato, stizzito, con una scritta aggiunta sotto il messaggio, che lo stesso rigore servirebbe nei confronti di chi parcheggia spesso l’auto sulla pista pedonale delle vie in centro, o comunque in sosta vietata. Una parte che è stata rimossa nei giorni. La questione ha insomma scaldato gli animi in quella che è diventata famosa come “contrada del buon vicinato”, a seguito di azioni organizzate da anni per rafforzare lo spirito comunitario e la convivenza civile in via Sacchi e nelle strade nei paraggi.

I coniugi emiliani incrociati nei giorni scorsi da Burgini gli hanno riferito che nella loro città, Reggio, un addetto passa quotidianamente in centro «con un piccolo mezzo dotato di lancia e acqua mista a disinfettante e spruzza dove ci sono deiezioni varie, e anche il vomito di umani». Senza dimenticare che potrebbe essere utile anche per far fronte al guano dei piccioni o ai “ricordini” maleodoranti dei gatti randagi. Il cittadino di via Montalti che possiede un cane, ne ha dato notizia sulla propria pagina Facebook, sostenendo che è «un ottimo servizio, da cui apprendere». Sono seguiti diversi commenti, sia di cittadini infastiditi dalle deiezioni, sia di chi ridimensiona un po’ il problema, tutti o quasi favorevoli a questa idea. Quello che viene auspicato è un servizio mirato esclusivamente lungo le vie più centrali della città, perché è lì che il problema è più sentito, sia perché in quelle aree densamente popolate sono più numerosi i pedoni, sia perché ci sono spazi meno grandi e meno aperti e quindi l’impatto igienico ed estetico di urina ed escrementi è più pesante, sia perché certe scene compromettono il decoro di palazzi che in molti casi sono di particolare pregio o addirittura di monumenti di valore storico.