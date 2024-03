La proposta: “Un giorno della memoria a Cesena per le vittime dell’alluvione”

Una giornata “della memoria”: perché l’alluvione e le devastazioni che ha portato dietro di sé possano restare anche nella storia riconoscibile dalle generazioni future. Un ricordo da estendere anche alle vittime che acqua e fango hanno strappato agli affetti ed uno pure per chi, volontariamente, a volte arrivando anche da molto lontano, ha donato il suo contributo generoso: lasciando le proprie attività di tutti i giorni per imbracciare badili e secchi e risolvere per quanto possibile le primissime emergenze della popolazione flagellata dal meteo.

La proposta è stata messa nero su bianco da Graziano Castiglia, il cesenate da sempre attivo sul fronte civico e dallo stesso arco temporale sempre molto attento alle dinamiche legate al territorio.

«Ho scritto direttamente la proposta con una missiva indirizzata contestualmente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente della regione Stefano Bonaccini ed ai presidenti della provincia di Ravenna Michele de Pascale (che riveste anche il ruolo di referente dell’Unione delle province italiane, ndr) e di Forlì-Cesena Enzo Lattuca. La mia proposta è quella di istituire la data del 16 maggio come giorno ufficialmente riconosciuto per commemorale le vitti dell’alluvione che ha colpito la Romagna».

Nel cesenate sono state tre le persone che hanno perso la vita nelle ore drammatiche post esondazione del Savio in città. Ad accomunare le loro sorti ci fu anche un medesimo giorno per le esequie.

Da una parte i coniugi Sauro Manuzzi e Palma Maraldi (conosciuta da tutti come “Marinella”). Che uscendo di notte all’esterno della loro casa in via Masiera II a Ronta vennero portati via dalla piena furibonda del Savio: con lui che rimase a terra vittima dello sforzo per strappare lei dal gorgo di acqua e fango, e lei che, trascinata dalla furia degli elementi, venne ritrovata il giorno seguente addirittura sulla spiaggia di Zadina.

Poi ci fu la morte di Riccardo Soldati: schiacciato da una frana che si è abbattuta contro la sua abitazione, nella frazione collinare di Casale.

«Contestualmente alla lettera scritta con la richiesta - dettaglia Castiglia - ho proposto al Comune di Cesena di intitolare una via cittadina alle due vittime residenti a Ronta, ma anche una piazza agli “Angeli del Fango”: coloro che tanto si sono dedicati al bene pubblico in quei drammatici giorni e senza i quali forse il ritorno ad una parvenza di normalità sarebbe stato più lungo e difficile».