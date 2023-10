La “più dolce” delle nonne d’Italia vive e lavora a Cesena

Nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort Bellaria, si è svolta la 19ª edizione di “Miss Nonna”, il primo concorso nazionale, con marchio registrato di proprietà esclusiva di Te.Ma Spettacoli, ideato da Paolo Teti, dedicato alle nonne di tutte le età.

Le nonne finaliste, provenienti da tutta Italia, 32 anni la partecipante più giovane, 66 anni la nonna più grande in gara, hanno sfilato in passerella in abiti eleganti e si sono “sfidate” in varie prove.

La vittoria è andata a Elisa Paladino, 39 anni, area manager, di Roma, mamma di Johnny Michael di 21 anni e nonna di Sophia di 1 anno. C’è anche una cesenate tra le altre le fasce assegnate: si tratta di “Miss nonna dolcezza” Antonietta Casadei, 62 anni, imprenditrice, di San Vittore, mamma di Cecilia, Alberto e Cristina, di 38, 35 e 31 anni e nonna di Asia, Tommaso ed Elisa, di 17 e 7 anni e 6 mesi. Unica romagnola a conquistare una fascia.