La pista di atletica di Cesena intitolata a Piero Gallina

L’amministratore pubblico che nel 1989 portò a Cesena l’università. Il babbo e il marito legatissimo alla sua famiglia. L’amico che correva in moto a casa di chi aveva bisogno di conforto. L’uomo di sport, al quale il sindaco vuole intitolare l’impianto di atletica leggera. La persona che faceva sorridere tutti con la sua ironia. Piero Gallina è stato tutto questo e ieri mattina, durante il rito funebre laico celebrato all’ingresso del cimitero urbano, è stata ricordata nella sua interezza la sua ricca personalità e la sua attività politica che ha lasciato il segno. Classe 1942, sindaco di Cesena dal 1986 al 1992 e poi presidente della Provincia dal 1995 al 2004, si è meritato un addio ricchissimo di ricordi e apprezzamenti. Tanto che forse, come ha detto commossa Laura, una delle sue tre figlie assieme a Silvia ed Elena, se avesse assistito a quel momento, avrebbe commentato «secondo me, state un po’ esagerando». Più di 300 persone si sono volute stringere innanzitutto attorno al dolore dell’amatissima moglie Lilia e poi, dopo che la banda di San Giorgio ha introdotto la cerimonia suonando il “Va, pensiero”, hanno ascoltato parole molto sentite e sincere.

La figlia Laura

La figlia Laura, dopo avere ricordato «gli anni di malattia difficile e dolorosa», ha sottolineato i tratti caratteriali del babbo, «onesto, ironico, tenace», ha messo l’accento sul fatto che era «un uomo libero» e ha ricordato che era uno che «faceva sempre finire ogni discussione con una battuta» e «non parlava mai negativamente di nessuno». Quindi è scesa nelle memorie più intime «Le vacanze in famiglia, soprattutto in montagna, luogo che amava e per cui ci ha trasmesso la passione, non sono mai mancate, anche nei momenti in cui era più impegnato».

A proposito del suo amore per lo sport, ha citato una sua memorabile trasferta a Barcellona nel 1991, per assistere alla finale della Coppa Campioni di basket femminile vinta dalla Ahena Cesena, l’atletica praticata da giovane, un lungo viaggio in moto per andare a seguire un Gran Premio di MotoGp.

Ha infine concluso dicendo che resterà sempre «un punto di riferimento e un rifugio».

L’amico Corzani

Dopo di lei ha preso la parola l’amico di una vita, Giuseppe Corzani: «Oggi ci saremmo dovuti incontrare, perché il venerdì era un po’ il giorno fisso in cui ci vedevamo. A me e ad altri capitava spesso di trovarselo sotto casa, a tirarci su con la sua simpatia nei momenti difficili». Si è poi soffermato sulla dote dell’ironia, ricordata un po’ da tutti: «Spesso, quando era sindaco, apriva le sedute di Giunta con una barzelletta. E non rinunciava a fare battute nemmeno in incontri ufficiali. Come in Albania, quando parlando col sindaco di Tirana, dopo avere elogiato lo sviluppo che stava avendo quella città, disse che però là in fondo gli sembrava però di avere visto la sua auto, che gli avevano rubato da poco. Erano anni in cui girava la voce che quel tipo di furti veniva fatto da chi poi andava a rivendere in Albania i veicoli rubati. Lo dicevano tutti e il sindaco di Tirana non prese per niente bene quella frase scherzosa».

L’Endas e il sindaco Lattuca

Dopo due testimonianze dal mondo Endas («le persone che hanno la memoria storica ricordano quanto Gallina sia stato importante per lo sviluppo dell’atletica a Cesena», «è stato un uomo di sport a tutto tondo», «da giovane era un ostacolista dal fisico possente»), è toccato al sindaco Enzo Lattuca rendere omaggio al defunto: «Concretezza, ottimismo e voglia di superare gli ostacoli con le sue gambe lunghe e quel sorriso che veniva prima di tutto hanno tanto da insegnarci - ha detto - Aveva una inarrestabile simpatia e avrebbe detto una delle sue battute o barzellette anche in questo momento. Tra le sue qualità c’era anche la capacità di non prendersi troppo sul serio e di trovare soluzioni originali, con grande caparbietà». Eppure, «non faceva mai pesare il suo passato da amministratore e davanti ai cambiamenti non guardava con nostalgia a quello che c’era prima».

La sua più grande eredità politica-amministrativa resta l’approdo dell’Università in città, ottenuto facendo «una corsa contro il tempo per fare diventare Palazzo Mazzini Marinelli la prima sede dell’Alma Mater. Ricordo ancora il suo sorriso quando nel 2019 si tenne per la prima volta al Campus di Cesena l’inaugurazione dell’anno accademico». Un’altra sua intuizione fu quella legata al mondo sportivo: «Capì per primo che gli impianti sportivi sono infrastrutture sociali. E questo ci ha lasciato in dote uno stadio moderno, il campo di atletica, la palestra della ginnastica artistica».

A questo proposito, il sindaco Enzo Lattuca ha preso un impegno: «Quando completeremo i lavori programmati per riqualificare l’impianto di atletica leggera, quell’impianto porterà il suo nome».

Il commiato ha messo in luce, ancora una volta, il valore dell’uomo, ancor prima che del politico: «Lo ricorderemo come grande sindaco, ma soprattutto come persona di grande umanità», ha concluso il primo cittadino, prima che la banda suonasse l’inno di Mameli e Romagna mia e dell’atto finale della sepoltura in una tomba per terra all’interno dello stesso cimitero.