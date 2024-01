“La notte inquieta di Cesare”: un successo per la recita in latino a Cesena VIDEO

Nonostante il freddo, ieri sera un buon successo di pubblico a San Vittore di Cesena, con quasi 100 persone per uno spettacolo davvero originale. L’Associazione Terre Centuriate Cesenati ha riproposto l’iniziativa de “La Notte inquieta di Cesare”, che si svolge sempre il 10 gennaio di ogni anno fin dalla prima edizione del 2013. L’evento si è svolto in collaborazione con l’associazione culturale “Al radghi ad San Vitor”, con una camminata di circa 3,5 km complessivi, lungo le strade minori del paese, con partenza e arrivo dalla Pieve di San Vittore in via San Vittore 1645. Al termine della camminata una breve rievocazione in costume, del passo descritto da Svetonio, rappresentata dal gruppo delle Terre Centuriate Cesenati e la suggestiva partecipazione dei Legionari della Legio VI Ferrata in rigoroso abito militare romano. Le fonti citano che la notte del 10 gennaio del 49 a.C., Caio Giulio Cesare, proconsole della Gallia Cisalpina e generale vittorioso sulle tribù galliche e germaniche, fu protagonista dell’attraversamento del fiume Rubicone, linea di confine oltre alla quale non si poteva passare in armi senza dichiararsi nemico dello Stato romano.