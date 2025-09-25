La manifestazione pro Palestina entra in Consiglio Comunale a Cesena VIDEO

Un corteo di circa 200 persone ha manifestato “per Gaza” questo pomeriggio in centro a Cesena. Partendo da piazza Almerici i manifestanti, scandendo cori sulla liberazione della Palestina, sono sfilati arrivando fino a Palazzo Albornoz. Dove la manifestazione è “entrata” in consiglio comunale per sottolineare ancora con più forza e pubblicamente la vicinanza col popolo palestinese. Bandiere e voci di sostegno hanno interrotto l’Assise che è stata a quel punto sospesa per mancanza di numero legale in quanto sindaco, alcuni assessori e diversi consiglieri comunali sono usciti all’esterno della casa comunale per unirsi alla manifestazione in piazza del Popolo e dialogare coi manifestanti. Un momento durante il quale il sindaco Lattuca ha anche fatto un proprio intervento pubblico, esprimendo vicinanza ai manifestanti.