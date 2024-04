La Liberazione di Cesena raccontata da Spazzoli: appuntamento all’8 aprile alla Malatestiana

Lunedì 8 aprile, alle ore 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana si terrà l’ultimo appuntamento con la rassegna “11 giornate particolari nella storia di Cesena” curata e realizzata dal professore Franco Spazzoli, appassionato studioso della storia e arte locale e promossa dal Comune, insieme ad Auser.

Partendo dalla giornata dell’attraversamento del Rubicone da parte di Cesare e dalla Cesena romana, nel corso di questi mesi Spazzoli ha ripercorso le principali vicende della città e i personaggi straordinari che sono nati, che hanno vissuto, oppure anche solo per poco tempo soggiornato nella città bagnata dal Savio: dai Malatesta a Cesare e Lucrezia Borgia, da Leonardo da Vinci a Giacomo Casanova, ai pontefici Pio VI e Pio VII, da Pio Battistini a Eugenio Valzania, a Renato Serra. La narrazione ha toccato anche spazi, luoghi, edifici cesenati di grande suggestione come la piazza Maggiore, la Rocca, la Biblioteca Malatestiana, le chiese, i palazzi, le case della città come la Casa Museo di Renato Serra.

Una storia, quella di Cesena, che presenta numerosi motivi di interesse e che per questo ha riscosso un notevole gradimento di pubblico, tanto che, dopo il primo incontro in Sala Lignea a cui in tanti non hanno potuto partecipare per l’insufficienza dello spazio, si è passati in Aula Magna, sempre al completo. È stata inoltre apprezzata anche la formula che prevedeva, per ogni incontro, una narrazione abbinata a immagini.

Lunedì 8 aprile, Spazzoli racconterà la giornata particolare del 20 ottobre 1944, quando Cesena venne liberata dall’oppressione nazi-fascista ad opera degli Alleati e dei partigiani. Verranno presentati i protagonisti di quell’evento che significava anche la fine della guerra, e i fatti che l’hanno preceduto e seguito, fino al Referendum tra Monarchia e Repubblica e all’elezione dell’Assemblea Costituente, il 2 giugno 1946, quando è nata una nuova Cesena in una nuova Italia. La partecipazione all’evento è del tutto libera e gratuita.