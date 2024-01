La favola di Natale a Cesena: venerdì la caccia dei tesori dei Re magi

Anche in vista della festa dell’Epifania si rinnova l’appuntamento con la Favola di Natale, iniziativa organizzata e promossa a Cesena dai “Percorsi del Savio”. Si tratta di una rassegna dedicata alle festività natalizie e alle famiglie, una proposta esclusiva di giocosi percorsi narrativi a Cesena. L’ultimo dei tre appuntamenti è previsto per venerdì 5 gennaio, nel centro storico, in compagnia del “Giocastorie del Savio” Roberto Fabbri, funambolico narratore, affabulatore, autore e regista teatrale per scuole e musei.

L’incontro del 5 gennaio sarà un’occasione per riscoprire figure pittoresche cesenati, seguendo il percorso delle storiche mura della città in una caccia ai tesori dei Re Magi, indagando su aneddoti, curiosità e simbologia della festa dell’Epifania.

Il ritrovo è presso l’Ufficio Turistico IAT Cesena di piazza del Popolo 9, alle ore 15:00. Per partecipare sono richieste la prenotazione e una quota di 12 euro a persona (gratuito fino a 6 anni compresi), acquistando il biglietto direttamente sul sito https://emiliaromagnawelcome-giratlantide.trekksoft.com/it/activity/325443/la-favola-di-natale. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo 0547 356327 oppure scrivere a info@ipercorsidelsavio.it.