La crisi del calcio analizzata al Panathlon di Cesena da Pecci, Zaccheroni e Minotti FOTOGALLERY

Baluardo di una generazione di atleti che al pallone dava del “Lei”. E non per le qualità con cui lo accarezzavano sui prati degli stadi. Quelle c’erano prima, sarebbero arrivate anche dopo e ci sono anche oggi. No, ma per il rispetto che portavano verso quell’attrezzo. «Gli ex giocatori come me che vogliono parlare di calcio devono sempre partire dalla considerazione che hanno avuto una fortuna unica. Abbiamo fatto un mestiere che ci piaceva e che ci ha consentito di divertirci fino alla fine».

Nell’introdurre gli ospiti del tradizionale appuntamento che vede protagonista lo sport cesenate - la cena del Panathlon Club Cesena, tenutasi venerdì sera al ristorante “Cerina” - l’aveva premesso il presidente Dionigio Dionigi: «Eraldo Pecci possiede dialettica e competenza, animate dalla fantasia che metteva in campo e da una sconfinata ironia».

Cambiamenti

Nato a San Giovanni in Marignano 70 anni fa; cresciuto nel settore giovanile del Bologna con cui esordì in Serie A nel 1972 per poi andarsene e tornare a metà degli anni Ottanta. Campione di Italia con il Torino di un simbolo della Romagna bianconera come Gigi Radice nella stagione 1975-1976; amico e compagno di Diego Armando Maradona con cui condivise la maglia del Napoli sfilandosela nel 1985: l’anno che precedette il primo Scudetto propiziato dalle magie del “Pibe de Oro”. Poi dirigente. Ma forse meglio glissare. «Rimini, Bologna, Parma – ha ricordato scherzando Pecci – tutte le società in cui ho lavorato come direttore sono fallite. Quando la gente mi vedeva allo stadio si toccava sempre lì...».

L’ha buttata sul ridere, ma quei gesti scaramantici avevano un “che” di premonitore: «Ai miei tempi i grandi imprenditori che prelevavano le società mettevano i soldi, facevano le squadre e vincevano – ha spiegato l’ex centrocampista –. Oggi il calcio è passato in secondo piano, cercano altro. Quella odierna non è una crisi del talento, ma dei dirigenti e degli allenatori. Un mister può incidere su un ragazzino, non su un calciatore formato. Nella mia carriera da professionista nessun allenatore è mai riuscito a migliorarmi. Il talento non si allena: o c’è o non si crea».

Società

Seduto a fianco a lui, con più esperienza internazionale nel curriculum a compensare qualche anno in meno, sedeva Lorenzo Minotti. Formatosi nel Cesena con cui debuttò in Serie B, si consacrò al calcio nel Parma di Nevio Scala divenendone capitano e vincendo una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe Uefa, una Coppa Uefa e una Supercoppa Uefa. Minotti, oggi impegnato nel racconto della Champions League per la squadra di opinionisti di SkySport, ha confermato la tesi di Pecci. «Le dinamiche societarie moderne hanno uno stampo aziendalistico: si cercano giocatori di livello che permettano la crescita di un marchio. Chi può agire sono solo la Figc e la Lega Serie A, le cui fila sono mosse ancora da pochi presidenti e questo rende complessa la formulazione di riforme». Quindi il movimento calcistico italiano rischia il collasso? «Due assenze ai Mondiali devono far riflettere – ha ammonito Minotti –. Il nostro sistema ha paura di rischiare. Qui un calciatore è considerato giovane a 23 anni; negli altri campionati europei a 16 hanno già qualche partita in Europa. A quell’età i nostri validi non si allenano nemmeno con la prima squadra».

Calciomercato

C’è poi la legge del (calcio) mercato. «Non è semplice limitare l’arrivo di stranieri nei nostri campionati – ha riportato l’ex difensore crociato –. Dovrebbero esser le società stesse ad avviare politiche mirate. Un tempo le squadre di Serie B confidavano sugli acquisti dei loro giocatori da parte di quelle di Serie A, quest’anno non c’è stata una società di massima serie che abbia prelevato calciatori dalla cadetteria. Il mercato inglese, per quanto gonfiato, è caratterizzato per lo più da passaggi da squadre di Championship alla Premier League e via così a scalare nelle categorie». In breve: i soldi girano in Inghilterra, lì rimangono e lì vengono reinvestiti.

Falle

Non poteva mancare l’opinione di chi i calciatori li ha vissuti: Alberto Zaccheroni, anch’egli ospite del Panathlon. «Per arginare il problema economico bisognerebbe partire dalla riduzione delle partite. Si gioca troppo. È chiaro che più gare ci sono più vendi, ma allo stesso tempo più giochi più servono calciatori. E le società sono costrette ad allargare le rose. Ma così i soldi non saranno mai sufficienti – ha sentenziato il mister di Cesenatico –. Inoltre, i giocatori non hanno tempo né di riposare né di allenarsi. Sono atleti e vanno preservati. Perché quello che fa vincere le partite sono le qualità dei calciatori, non la tattica. Un allenatore deve trarre il meglio dai suoi giocatori, ma senza allenarli come fa?».