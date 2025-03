La Cesena di 30 anni fa rivive in un nuovo libro

Anno 1996. I giardini pubblici in centro sono il ritrovo quotidiano di un eterogeneo gruppo di adolescenti. Chi è nato dopo il 2007 non può sapere che all’epoca il giardino non era com’è ora. Si divideva in lato “destro e sinistro” e al centro passava una strada trafficata al pari di tutte le altre che conducevano fino al cuore della città.

Un universo che nel 2025 appare lontanissimo ma che il cesenate Paolo Vettori, che nel 1996 aveva 17 anni, ha riportato all’attualità grazie alla pubblicazione di un romanzo in completa salsa cesenate, che si intitola: “1996 - Aspettando la cugina di Pippo”.

«Un racconto che è ambientato in quell’anno – racconta l’autore –. Il testo parla delle vicende quotidiane di un gruppo di amici adolescenti ogni giorno impegnati fra “prime cotte”, litigi, serate in discoteca e giornate al mare. Il tutto partendo dal ritrovo per noi classico: quello dei “giardini pubblici”».

Tra tutti i gruppi di amici ci sono racconti del passato che diventano “epici”, e per i quali si dice sempre... “Di tutte queste storie servirebbe scrivere un libro”.

Scrivere il libro con le storie degli amici è ciò che ha fatto Vettori, il cui doppio pregio è di aver riportato a galla un’epoca spensierata per chi l’ha vissuta (senza telefoni cellulari ma soltanto “un luogo” in cui recarsi per poter sicuramente prima o poi incontrare gli amici); e spiegare a chi non c’era un mondo e un modo di vivere la propria giovinezza diversissimo da quella degli under cesenati di oggi. «L’ho pensato proprio come un ricordo per chi era ragazzo in quegli anni e come spunto per la curiosità di chi invece vive l’adolescenza oggi, in un mondo radicalmente diverso a soli 29 anni di distanza. Nel libro ci sono Cesena, le sue abitudini, il traffico anche dei motorini che si spingeva fino alle piazze più centrali per “la vasca” del sabato; ma ci sono anche il mare, vissuto di giorno a giocare e prendere il sole o di sera e nelle discoteche, tra Cesenatico, Pinarella e Milano Marittima».

Il libro è disponibile su Amazon al prezzo simbolico di 1,50 euro per l’Ebook e al costo di stampa (nemmeno 7 euro) per l’edizione cartacea.