La cagnolina Dolly si fa male: servono 6mila euro per curarla, catena di solidarietà verso Bertinoro passando da Borghi e San Marino

Tutti al lavoro per rimettere in salute la cagnolina Dolly. Il raggruppamento provinciale Giacche Verdi di Forlì-Cesena, che ha sede a Borghi ed è guidato dal vulcanico Giuseppe Annese ha messo in campo un’altra iniziativa per aiutare un animale in difficoltà e il suo padrone alle prese con oltre 6.000 euro di spese per curarlo.

«Ho una piccola Yorkshire di 5 anni, di nome Dolly - racconta Giuseppe Pinto, 54enne di Bertinoro - Una decina di giorni fa è scesa dal letto, come faceva spesso, ma è caduta male, facendo un grande lamento. L’ho presa subito in braccio e ho visto che non muoveva più le zampette di dietro. Mi sono precipitato da un veterinario di Forlì, che dopo aver fatto radiografie mi ha consigliato di andare a Zola Predosa di Bologna per sottoporla a visita neurologica e risonanza magnetica, da cui è emerso un grosso trauma causato da un’ernia al disco. Dopo la visita e le analisi parziali del sangue, mi hanno presentato un preventivo di 1.667 euro (per gli animali non c’è servizio sanitario assistito come per le persone, ndr) solo per l’anestesia e la risonanza, che ha evidenziato la necessità di intervenire chirurgicamente, e a tal fine mi ha sottoposto un altro preventivo da un minimo di 2.949 euro a un massimo di 3.507, oltre alle spese per la successiva fisioterapia. Purtroppo da un anno e mezzo ho chiuso un bar che avevo aperto nel periodo Covid, essendo rimasto prima senza incassi e poi “ucciso” dal caro bollette, e ho scarse possibilità economiche. Ho così chiesto aiuto a tutti. Ero anche disposto a spostarmi ovunque e per trovare il denaro per l’operazione ero pronto a cedere in cambio qualunque cosa che ho in casa o nel locale chiuso».