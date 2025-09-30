L’sos dello scienziato a Cesena: “Servono 1.000 miliardi di nuovi alberi per rimediare al disastro ecologico”

«Il riscaldamento globale è il più grave problema che l’umanità abbia mai avuto». Parola di Stefano Mancuso, neurobiologo e scienziato di fama internazionale, paladino degli alberi quali «signori della vita», che sul pianeta rappresentano «l’87% della massa totale degli esseri viventi, mentre gli animali sono appena lo 0,3%, pari a un quarto dei funghi». Domenica ha fatto il tutto esaurito in fiera a Pievesestina, al “Macrolibrarsi Fest”: 800 persone hanno riempito tutti i posti disponibili per ascoltare la sua conferenza dal titolo “Le piante non fanno la guerra: la cooperazione del mondo vegetale”.

Lo scenario

Mancuso ha descritto la realtà odierna con toni apocalittici, che vanno presi sul serio visto che, da scienziato, non è uno che si lascia andare a esagerazioni catastrofiste: «La temperatura media sulla Terra è cresciuta di un grado e mezzo in più da inizio Novecento a oggi. Per fine secolo è un previsto aumento di altri due gradi e mezzo. Le persone non capiscono la gravità di quei numeri, pensate a come vi sentite quando abbiamo la febbre a 38 e quando la temperatura corporea salirà tra pochi decenni sopra i 40 gradi, invece dei normali 36 e mezzo». Poi ha suggerito di dare un’occhiata a uno studio, visibile online, che mostra a quale delle attuali città assomiglierà ogni città tra 50 anni da un punto di vista climatico: «Bologna, e quindi più o meno anche Cesena, avrà lo stesso clima di Marrakesh, Trieste avrà quello di Catania, Londra quello di Barcellona, ma la cosa più grave è che le città del sud Italia diventeranno come certe località del Sub Sahel. E il Sub Sahel non sarà più abitabile per motivi termici. Il 18% del pianeta, dove ora vivono tra 800 milioni e 2 miliardi di persone, non sarà più vivibile per gli esseri umani, perché farà troppo caldo». Con conseguenze ovvie, inevitabili e devastanti: «Ovviamente la gente dovrà emigrare per sopravvivere. E cosa faremo? Bloccheremo i barconi?».

L’azione

Per questo motivo, Mancuso ha indicato un’azione da fare subito per fermare il disastro dietro l’angolo: «All’inizio della civiltà umana agricola, dodicimila anni fa, c’erano 6mila miliardi di alberi, oggi solo 3mila. Dei 3mila miliardi spariti, 2mila li abbiamo persi negli ultimi due secoli, quelli dell’era industriale. La soluzione dei nostri problemi sarebbe facile, se gli uomini non fossero stupidi ed egoisti: basterebbe piantare 1.000 miliardi di alberi e riassorbiremmo il 35% di anidride carbonica in surplus, che è la causa del surriscaldamento del pianeta».

Il futuro

Cosa accadrà se non lo si farà è già sotto gli occhi: «L’università di Cambridge ha segnalato che dal 1970 a oggi è già successo qualcosa di apocalittico: il numero di tutti gli animali si è dimezzato e gruppi come gli anfibi si sono ridotti del 92%. In pratica, gli animali selvatici sono quasi estinti. E tutte queste specie che scompaiono hanno a che fare col nostro ciclo vitale, ma noi non lo capiamo, perché ci sentiamo fuori dalla natura. Oggi il 97% dei mammiferi sono uomini e animali d’allevamento, l’80% degli uccelli sono pollame».

Infine, Mancuso ha osservato che le piante, oltre a essere utili perché da loro dipendono la disponibilità di ossigeno e luce e il mantenimento di temperature a livelli compatibili con la vita umana, hanno anche molto da insegnarci: «La capacità che hanno di fare comunità è il loro elemento distintivo. Si è scoperto che ceppi, cioè alberi tagliati, anche dopo oltre 300 anni, restano vivi, come dimostra la presenza di anelli di accrescimento. Come fanno? Da 15 anni sappiamo che è possibile perché gli alberi vicini gli forniscono quello di cui hanno bisogno. Lo fanno non perché sono buoni, ma perché è la maniera migliore per garantire la sopravvivenza della specie. Spingono la loro volontà di cooperare fino al punto di tutelare i ceppi. Le piante ci insegnano che se vuoi garantire le maggiori possibilità a una specie devi portare avanti tutti». E questo ha a che fare con la seconda grande questione che sta minacciando l’umanità, oltre alla distruzione ambientale: la guerra.