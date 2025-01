L’infanzia e la morte: a Cesena uno spettacolo su come affrontare i lutti

Venerdì alle ore 21, sul palcoscenico del Cineteatro ‘Victor’ di San Vittore andrà in scena lo spettacolo “Un giorno Capirai - Morte e altri taboo” a cura della compagnia “Quinte Strappate”. Si tratta di uno spettacolo che, partendo dal tema del lutto vissuto in un’età delicata come l’infanzia o la fanciullezza, cerca di interrogarsi e interrogarci come genitori e figure educative sulla comunicazione dei taboo come la morte. Cosa si può dire e cosa no? Come poterlo dire in modo efficace e assertivo, supportando e rispettando le numerose emozioni che navigano gli animi e i corpi delle famiglie che affrontano una perdita, come la tristezza e la paura, la frustrazione ma anche il senso di colpa o la rabbia per l’abbandono? Daniele, il giovane protagonista, successivamente ad uno strano inquietante racconto della buona notte inizia a chiedersi cosa succeda dopo la morte e come mai i grandi abbiano tanta paura a parlarne.