L’artista cesenate Tontini ricorda i bimbi annegati a Cutro con peluches in riva al mare a Milano Marittima

Peluches in riva al mare per «attendere il riemergere dei loro compagni di gioco», che un anno fa annegarono davanti alle coste di Cutro, in Calabria. Una tragedia ma anche una colpevole disattenzione o sottovalutazione delle autorità incaricate della sorveglianza e dei soccorsi, con l’amara consapevolezza che si sarebbero potute salvare almeno una parte delle 94 vite perse per sempre tra le onde, incluse quelle di 35 minori. Per ricordarlo l’artista cesenate Silvano Tontini ha deciso di realizzare domenica 25 febbraio, nel primo anniversario della strage, una installazione artistica temporanea che ha forza della semplicità e della tenerezza e vuole essere anche un «rito laico» per non dimenticare e per dire “mai più”. Dalle ore 10, sulla spiaggia di Milano Marittima, all’altezza della II e II Traversa, si potrà fare un momento di raccoglimento davanti un’opera intitolata “L’attesa (a volte ritornano)”.

Tragedia piena di «perché»

Tontini, auspicando che ci sia la massima partecipazione, lancia un messaggio a quelli che definisce «donne e uomini di salda e onusta Costituzione». Le sue parole sono addolorate: «È trascorso un anno da una tragedia che ancora di interroga - dice ricordando le vittime del caicco proveniente dalla Turchia che si rovesciò in una sostanziale indifferenza di chi avrebbe potuto e dovuto prestare soccorso prima della sciagura - Il naufragio di Cutro provocò un centinaio di morti annegati, fra i quali donne e bambini. È quasi certo che almeno una lacrima disperata di questi piccoli sventurati, trasportata dal mare, si sia prosciugata sulle nostre coste. Invito i giusti di ogni colore e fede a sostare sulla spiagge d’Italia, prima che l’estate le stravolga, tenendo alto un peluche come bandiera e facendosi una domanda: perché? why? pourquoi? warum? Per quando mi riguarda, andrà sulla spiaggia che tanti anni fa mi vide bambino guardare stupefatto, per la prima volta, il mare».

L’installazione

Pupazzi rivolti verso il mare, sulla scia di quelli che un anno fa sono diventati simboli di un dolore straziante davanti alle bare bianche dei bambini morti a Cutro, e un messaggio in bottiglia dovrebbero essere gli elementi base dell’installazione di Tontini. Ma senza fare anticipazioni più precise, l’appello è ad andare a guardare e condividere di persona il gesto che l’artista farà a Milano Marittima.

Arte e memoria: i precedenti

Tontini non è nuovo ad azioni di questo tipo, caratterizzate da una forte impronta di impegno etico e civile. Come quando nel 2018 volle lanciare un altro grido di dolore per i piccoli migranti morti nel Mediterraneo collocando un bambolotto a faccia in giù vicino agli zampilli d’acqua in piazza della Libertà, e impronte di colore rosso lì vicino, alle spalle della cattedrale: un modo per ricordare il piccolo Aylan, bimbo la cui foto aveva commosso il mondo nel 2015, quando il suo corpicino era stato trovato privo di vita, riverso sulla spiaggia turca di Bodrum. Nel 2011, in occasione del decennale dell’attentato dell’11 settembre alle Torri Gemelle, aveva invece creato un’altra installazione temporanea, intitolata “Nainileven”, con una grande sfera rossa vicino alla fontana Masini e una striscia rossa di stoffa sulla scalinata che conduce alla rocca, con 2.974 sassi e fototessere di chi era morto in quell’attacco a New York.