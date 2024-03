L’8 marzo a Cesena, il sindaco alle dipendenti del Comune: “È nostro dovere metterci sempre in discussione”

Oggi il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, a margine di un breve momento di confronto proposto dai dipendenti comunali Monica Gori, Enrico Rossi e Gianluca Fabbri, ha incontrato un’ampia rappresentanza delle dipendenti comunali e dell’Unione dei Comuni Valle Savio nella Sala del Consiglio di palazzo Albornoz. “Come ogni anno – commenta il sindaco – abbiamo voluto fermarci pochi istanti per dedicare un momento speciale alle donne che lavorano nei nostri enti, presso il Comune di Cesena e nei settori afferenti all’Unione Valle del Savio. Nel corso di questi anni, sul fronte della parità di genere, abbiamo raggiunto numeri realmente rassicuranti con il 68 per cento di donne assunte, a fronte della componente maschile (32 per cento), per quanto riguarda il Comune di Cesena, e il 71 per cento se guardiamo al piano assunzioni dell’Unione. Lo stesso vale per i dirigenti, 44 per cento, e per le posizioni organizzative, 66,67 per cento per il Comune e 61,54 per cento per l’Unione Valle Savio. Un risultato raggiunto anche nei settori che per moltissimi anni sono stati perlopiù maschili: penso, ad esempio, alla Polizia Locale oppure agli ambiti più tecnici”. L’Amministrazione comunale ogni anno effettua diverse valutazioni in merito al genere attraverso gli indicatori di monitoraggio presenti nei diversi strumenti di programmazione (PEG, Piano e Relazione sulla Performance, DUP).

“Tuttavia – prosegue il sindaco – i numeri non dicono tutto, anzi, spesso non sono sufficienti: nell’ambito delle politiche del lavoro intraprese nel corso di questi anni abbiamo cercato di andare incontro alle esigenze delle lavoratrici e di lavoratori migliorando le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e potenziando, laddove possibile e sulla base delle esigenze dell’Ente, lo Smart working, a disposizione di tutti i collaboratori. Sulla base di questi dati dunque possiamo sostenere che il tema del divario di genere nei nostri enti è ampiamente superato”.

Al termine del suo intervento, rivolgendosi alle dipendenti e ai dipendenti presenti nella sala consiliare, il sindaco ha esortato tutte e tutti a comunicare eventuali insoddisfazioni o episodi che rischiano di penalizzare qualcuno e di non valorizzare ampiamente le professionalità presenti. “I numeri non sono sufficienti – prosegue – è nostro dovere metterci in discussione sempre con lo scopo di migliorarci. Garantire pari opportunità sul luogo di lavoro vuol dire combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere”.