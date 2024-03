Italia-Lettonia Under 21 a Cesena: come cambia la viabilità

Cesena si prepara ad accogliere gli azzurrini in vista della partita Italia-Lettonia che si disputerà nel pomeriggio di venerdì (ore 18.159 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. A partire dalle ore 14:30 di domani, in piazzale Olimpia, via Marche, via Toscana e via Dello Stadio saranno in vigore divieti di sosta con rimozione; inoltre, in tutte le vie limitrofe allo Stadio saranno collocati divieti di sosta. Le persone con disabilità potranno parcheggiare il proprio mezzo nelle vie Veneto/Toscana e del Mare e Molise dove saranno presenti alcuni stalli riservati.

Tutti gli spettatori invece sono invitati a parcheggiare nell’area di sosta del centro commerciale “Montefiore” da dove potranno raggiungere a piedi l’ingresso dello Stadio. Per garantire l’afflusso e il deflusso dei tifosi in tutta sicurezza via Spadolini verrà chiusa dalle ore 17:00, fino alla conclusione della partita. Così come avviene in occasione di tutti gli eventi sportivi ospitati in città, per l’intero pomeriggio l’area dello Stadio sarà presieduta dagli agenti della Polizia Locale. La partita sarà trasmessa in diretta tv dalle ore 18:15 su Rai 2 e streaming su Rai Play.