Investita dal ritorno di fiamma accendendo una caldaia: donna di Cesena morta per le ustioni

È morta a quasi tre mesi e mezzo di distanza da un terrificante incidente avvenuto in ambito domestico. Un “ritorno di fiamma” che l’ha investita sul 45% del corpo. Ustioni che non le hanno lasciato scampo e per le quali è morta due giorni fa all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

La procura ha ancora sotto vincolo di indagine la salma di una donna di 82 anni: L.V.

L’incidente per la quale è finita ricoverata al Centro Ustioni dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena è avvenuto lo scorso 24 luglio.

La donna viveva con la sua famiglia in una abitazione delle campagne di Ruffio; e in quella giornata aveva necessità di accendere la caldaia. Si trattava di un vecchissimo strumento che, evidentemente necessita ancora di accensione “a fiamma”. Viene utilizzato prevalentemente per creare acqua calda per le necessità domestiche.

Dalle ricostruzioni avvenute subito dopo l’incidente, sembra che la caldaia in quella giornata potesse avere delle inattese difficoltà di accensione. E che la donna abbia cercato di attivarla utilizzando una fiamma ed una bottiglia di alcol.

Di certo c’è che il ritorno di fiamma della bottiglia di liquido infiammabile ha investito completamente l’82enne. Quando sono scattati i soccorsi la donna è stata trasportata al pronto soccorso del Bufalini con il 45% del corpo ustionato, in parte in maniera profonda.

Bruciature al volto, al tronco ed agli arti.

L’effetto dei vestiti a fuoco sulla pelle ha accentuato la profondità delle ustione riportate da L.V. La donna dall’epoca dell’incidente è rimasta sempre sotto stretta vigilanza degli specialisti del Centro Ustioni. Il suo quadro clinico è proseguito in maniera altalenante, anche per l’età non più verde della donna che ne condizionava le possibilità di recupero. Fino alla morte sopraggiunta nella giornata di lunedì. All’epoca dei fatti sul luogo dell’incidente intervennero i carabinieri per monitorare la dinamica dell’accaduto. Dinamica che è ancora formalmente al vaglio della procura che però potrebbe, già in giornata, rilasciare il nulla osta alle esequie, non essendoci evidenze di coinvolgimento di terze persone nell’accaduto. Solo in quel momento i parenti della 82enne potranno organizzare ufficialmente le esequie.