Incidente frontale a Cesena: traffico in tilt in via Padre Vicinio da Sarsina

Traffico in tilt per le operazioni di soccorso e di ripristino della sicurezza stradale. È stato un impatto frontale quello avvenuto in via Padre Vicinio da Sarsina una manciata di minuti prima delle 20. Per cause in corso d’accertamento (presumibilmente per una manovra di sorpasso azzardata) si sono scontrate una Lexus ed una Chevrolet. Uno solo degli occupanti dei veicoli è stato trasportato dal 118 in ospedale con una ambulanza, per accertamenti. I traumi patiti non apparivano di seria entità. Sul posto per i rilievi del sinistro e per le operazioni di ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della zona sono intervenute la polizia locale ed i vigili del fuoco. La viabilità è tornata a scorrere regolare nella zona dopo circa un’ora.