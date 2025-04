Incidente con la bici elettrica a Cesena: muore dopo una settimana di ricovero

Dopo una settimana di ricovero ospedaliero non ce l’ha fatta Elio Casali, 97 anni, protagonista di un incidente stradale avvenuto in un tratto di strada normalmente non ad alto rischio come via Serraglio.

Le ferite che aveva riportato non parevano ad alto tasso di gravità ma avevano comunque comportato il suo ricovero in Medicina d’urgenza.

L’impatto è avvenuto venerdì 11 aprile. L’uomo, in sella alla sua bici a pedalata assistita, dai rilievi svolti dalla Polizia locale stava pedalando verso viale Carducci mentre un’utilitaria aveva imboccato via Serraglio in direzione del centro. La collisione è stata inevitabile e l’anziano, soccorso dal 118, era stato medicato, trasferito al Bufalini e ricoverato. Le sue condizioni sono andate peggiorando nei giorni e, complice forse anche l’età non più verde, il 97enne è morto ad una settimana di distanza dallo scontro. Con la Procura che ora ha posto il vincolo d’indagine sulla sua salma aspettando gli esiti degli accertamenti sulla ricostruzione dell’incidente.