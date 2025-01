Incidente a San Giorgio di Cesena: tanta paura e due feriti lievi

Momenti di paura sulla centuriazione romana dove domenica alle 19:40, due auto si sono scontrate finendo fuori strada e danneggiandosi seriamente. Nell’incidente, rilevato dalla polizia locale di Cesena e causato da una mancata precedenza, sono rimasti coinvolti due mezzi, una Bmw x3 condotta da un cittadino di 74 anni residente a Faenza, e un’Audi Q3 alla cui guida si trovava un cesenate di 59 anni. Lo schianto è avvenuto all’intersezione tra le vie Pozzo e San Giorgio.

I due conducenti, compresa la donna cesenate di 49 anni che viaggiava come passeggera a bordo della Bmw, sono stati trasferiti all’Ospedale ‘Bufalini’ di Cesena per tutti gli accertamenti richiesti. Le condizioni di tutti i passeggeri non destano apprensione anche se, a seguito del violento impatto, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle vetture le persone intrappolate al loro interno.

Gli agenti hanno raccolto la testimonianza dei due conducenti. In modo particolare il 59enne alla guida dell’Audi Q3 ha ripercorso la dinamica del sinistro. “Provenivo da via San Giorgio - ha raccontato - quando all’incrocio con via Pozzo dalla mia sinistra un’auto nera ha proseguito nella sua direzione senza dare precedenza”. In attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 e dell’ambulanza le tre persone coinvolte sono state soccorse da altri automobilisti che in quel momento transitavano lungo via Pozzo. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti all’alcol test risultando negativi.