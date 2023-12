Incendio in casa all’ora di pranzo: soccorsi due residenti a Savignano

Santo Stefano con incendio per una famiglia savignanese che vive in via Caduti sul lavoro nella zona di Savignano che corre a fianco del parco Nenni. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 12:30 al civico 17 della strada, partendo dalla parte bassa dell’abitazione: una villetta “cielo terra” che è stata velocemente invasa da un denso fumo. Il fuoco, per cause che sono ancora in corso d’accertamento, si è generato nella parte bassa dell’abitazione. Con i vigili del fuoco intervenuti per lo spegnimento che dovranno anche cercare di capire (ed ufficializzare) se la problematica che ha innescato il rogo sia stata dovuta ad un guasto di tipo elettrico o ad un caminetto che si trova nella parte bassa dell’edificio residenziale. I soccorsi sono stati chiamati con notevole urgenza perché il fuoco minacciava anche da vicino una garage dove era posteggiata la Fiat Panda dei proprietari i quali, in due di cui una persona anziana, sono stati anche soccorsi da un’ambulanza del 118, per il fumo respirato nell’allontanarsi in fretta dal pericolo. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per oltre un’ora da parte dei pompieri giunti sul posto con due squadre. I danni causati da fiamme e fumo sono in via di quantificazione.