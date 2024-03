In memoria dell’amica infermiera morta, parte una raccolta fondi per un ecografo da donare al Bufalini di Cesena

Una compagna di scuola che se n’è andata troppo presto, vittima prematura di uno di quei mali che non lasciano scampo.

È nel suo ricordo che due amiche fin dai giorni nei banchi hanno deciso di tentare di fare del bene: arrivando se possibile ad acquistare un’apparecchiatura medicale di cui l’ospedale Maurizio Bufalini non è munita.

«A nome di Erica Mambelli, infermiera di Rianimazione deceduta per una malattia che forse un ecografo di secondo livello avrebbe trovato prima che fosse troppo tardi, parte da domani la raccolta fondi, patrocinata dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna, in memoria di una nostra compagna di classe dell’istituto Socio-Psico-Pedagogico di Forlimpopoli (anno 2002) Erica Mambelli». A parlare della raccolta benefica sono Benedetta Rossi e Simona Garuffi: «Erica era infermiera del reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, ed è morta lo scorso ottobre per una malattia oncologica. L’intento è quello di trasformare un evento doloroso e tragico in un’iniziativa che potrebbe aiutare tutte le donne nella prevenzione e diagnosi precoce dei tumori ginecologici ed endometriosi».