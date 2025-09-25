In fuga dall’espulsione: continua a Cesena la caccia all’uomo

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche, per ora vane, di Jamel Mallak, il 28enne tunisino sfuggito agli uomini della Questura di Venezia che lo stavano portando al Centro per il rimpatrio di Bari. Il giovane, che doveva essere portato alla frontiera e imbarcato su un aereo in quanto non in regola con le norme di soggiorno in Italia, è scappato martedì durante una sosta che la squadra addetta al suo trasbordo aveva fato all’area di servizio Rubicone Est, in A14. Le ricerche del 28enne nel giro di qualche ora si sono spostate in maniera massiccia su Cesena concentrandosi nell’area di Villachiaviche. Poi si sono intensificate un po’ in tutto il quartiere Ravennate, con macchine di polizia che hanno pattugliato anche le strade secondarie tra Ronta e San Martino in Fiume.

Il 28enne potrebbe non essere più nel Cesenate. Ad allarme fuga già in atto è stato segnalato a Pievesestina, quindi zona Dismano, un furgone rubato da qualcuno che aveva approfittato delle fatto che fosse stato lasciato in sosta con le chiavi nel cruscotto. Per questo ieri nelle indagini è stata inserita anche la visione delle telecamere di sicurezza cittadine.

Jamel Mallak, 170 centimetri, pantaloni corti, maglietta a mezze maniche e scarpe ginniche marca Nike nere, quando verrà rintracciato verrà ricondotto verso Bari per l’espulsione. A meno che, durante la sua latitanza non si macchi di qualche reato.

Il caso più recente di fuggitivi in provincia risale allo scorso maggio quando a Meldola un 27enne detenuto si era allontanato dal funerale della nonna per il quale aveva avuto un permesso di uscita dal carcere di Ferrara. In quel caso venne ripreso dopo un paio d’ore.