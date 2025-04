In cammino e di corsa al fianco della disabilità: torna a Cesena la “Nico Run”

A Pasquetta torna l’appuntamento ormai classico per Cesena con la “Nico Run“, la camminata - corsa ludico motoria solidale nata nel 2019. L’appuntamento conferma la finalità benefica e si presenta anche nel 2025 in una veste parzialmente rinnovata per cercare di coinvolgere ancora più persone: da una parte è confermato il percorso cortissimo dedicato ai bambini, dall’altra nel tratto più lungo percorribile tornerà anche la gara agonistica. Correndo e camminando (anche fino a 10 chilometri chi lo vorrà) si raccolgono fondi per l’associazione “Diversamente Pilates”. Quest’anno alla Nico Run è stato inserito anche il “Trofeo Acea”, associazione cerebrolesi acquisiti. Una targa speciale dunque andrà al primo che taglierà il traguardo volante della gara competitiva. E a una coppia sorteggiata tra tutti i partecipanti registrati gratuitamente all’Acea point, coppia che deve essere formata da una persona disabile ed il suo accompagnatore. Poi un premio particolare andrà anche all’ultimo uomo ed all’ultima donna che taglieranno il traguardo della gara competitiva.

Nel 2019, quando nacque, la Nico Run permise insieme agli sponsor e alla raccolta fondi avviata in parallelo, di acquistare un esoscheletro riabilitativo per gli arti inferiori “Armeo Spring”, poi donato al centro di riabilitazione dell’ospedale Marconi di Cesenatico. Il ricavato del 2025 andrà nuovamente a sostenere il progetto “Diversamente pilates”, un corso di pilates per persone con disabilità, nato per la prima volta proprio con i fondi raccolti tramite la “Nico Run” e da sempre gestito da “Just U Studio Cesena”.

Per iscriversi e partecipare alla “Nico Run” è possibile pagare la quota di 10 euro anche la mattina dell’evento dalle 7.30. La prova quest’anno parte alle 9.30 dalla pista d’atletica e si snoda lungo la pista ciclabile del Savio fino al ponte di ferro e ritorno. Dieci chilometri per il percorso lungo e per la competitiva, ma ci sono anche camminate e corsette non competitive su percorsi di 5,5 e 7. Per i bimbi il circuito è di un chilometro e mezzo (iscrizione 2,50 euro). La gara agonistica ha una iscrizione di 18 euro ma ha un pacco gara più ricco rispetto alla non competitiva e premierà pure i primi 5 classificati sia maschili che femminili.