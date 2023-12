Cesena 2024 presenta i suoi cinque punti per la città

Ieri Cesena 2024 ha presentato i suoi cinque punti. «In politica si può dire tutto, non costa niente. È più difficile invece mantenere le promesse». Scegliere su cosa concentrare il proprio contributo alla città è secondo Christian Castorri, attualmente vicesindaco in quota Cesena 2024, un «atto di serietà».

Sport, trasporto pubblico, spazi pubblici come opportunità per il tempo libero, sicurezza, e salute mentale sono questi i cinque temi attorno a cui Cesena 2024 declinerà gli impegni che si prenderà con i cittadini e le cittadine cesenati. Impegni che sono frutto dell’elaborazione di una squadra composta dall’attuale capogruppo Armando Strinati, Carlo Venturi, Elena Pascucci, Francesca Caldari, Lorenzo Zammarchi, Marco Baldacci, Michele Manuzzi, Tanja Lenaz, Tommaso Baldi, Valentina Balducci, Umberto Pallareti. «Abbiamo immaginato la Cesena che vorremmo vedere tra 5 anni - è intervenuto Armando Strinati - lo abbiamo fatto scegliendo temi che sentiamo nostri, pensando in particolare a giovani e famiglie».

Il primo di questi è lo sport: «Ci piacerebbe che fruibilità e qualità dell’impiantistica sportiva diventassero elemento qualificante della città». È un percorso in parte già avviato e per questo il primo impegno è a far garantire continuità ai cantieri già avviati o in procinto di partire nell’ambito di Cesena Sport City (la piscina, il centro sportivo di Villachiavice, il polo dell’atletica all’Ippodromo) e di lavorare perché vengano realizzai anche i due mancanti. Ma promettono anche una attenzione particolare agli spazi al chiuso: «c’è grande fame di palestre» conferma Castorri. Obiettivo ulteriore è fare sempre più dell’impiantistica sportiva anche luoghi di aggregazione sociale.

Tra gli obiettivi più ambiziosi quello di riformare il trasporto pubblico locale: «Immaginiamo un trasporto pubblico dedicato allo spot» racconta ancora Strinati , ma quello che propongono è anche un ripensamento generale delle linee ripensandole per zone della città, più flessibile, ripensato negli orari e nella frequenza delle corse, tenedo conto degli eventi, potenziando la copertura negli orari serali perché possa essere scelto ancora di più dai giovani. «Non si tratta di chiedere più fermate, ma di mettere in discussione il modello attuale per innovarlo», aggiunge Castorri.

La valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di aggregazione guarda alle aree verdi, ai parchi di quartiere, anche agli spazi della cultura e alle piazze antistanti, alle infrastrutture per rendere questi luoghi sfruttabili dalle associazioni e dai cittadini e alla programmazione di eventi.

«Non mi piace che la nostra provincia sia al 40esimo posto nelle classifiche del Sole 24, per questo anche la sicurezza è un tema che ci vogliamo porre. Vogliamo farlo mettendo insieme intelligenze politiche e tecniche, progettando interventi di prevenzione, lavorando su illuminazione pubblica e contrasto al degrado ma anche sulla cultura del prendersi cura della città».

Una città a misura di giovani accogliente e capace di dare risposte anche a chi vive situazioni di disagio e sofferenza psicologica è quella su cui si sofferma Michele Manuzzi che promette grande attenzione alla salute mentale, potenziando gli sportelli d’ascolto psicologico nelle scuole, portandoli nei centro sportivi, proponendo percorsi di formazione nelle scuole sull’uso dei social e di educazione affettiva. Una città in cui continuare a vivere anche per gli studenti fuori sede a cui, di qui l’impegno a investire su politiche di dialogo tra scuola e lavoro per creare maggiori opportunità di occupazione.