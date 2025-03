Frutta, verdura, generi alimentari, pesce e macelleria è l’ampia gamma merceologica del negozio Mini Market assalamu alaikum che ha inaugurato questa mattina in via Cesare Battisti a Cesena, associato alla Confcommercio. Il titolare è Jaffar Matubbar, di origine del Bangladesh, da 18 anni in Italia. “Quando arrivai la mia prima città fu Cesena - dice - e non mi sono più spostato perché mi sono trovato molto bene, qui mi sono integrato e ho acquisito la cittadinanza italiana. Provengo dal commercio e il mio obiettivo era quello di avviare un’attività tutta mia, con l’aiuto di alcuni collaboratori. Finalmente ce l’ho fatta. Curiamo molto i prodotti, naturalmente frutta e verdura sono a chilometro zero, cioè del territorio. Vendiamo cibo genuino e vogliamo essere un negozio come si dice oggi di vicinato, cioè al servizio delle persone. Sono molto contento che già nel primo giorno di attività ci siano stati diversi clienti anche grazie al fatto che il negozio si trova in una via di forte passaggio”.

“Vogliamo assicurare un servizio totale - aggiunge Matubbar - e infatti saremo aperti ogni giorno dalle 8 di mattina alle 8 di sera, domenica incluso. I clienti debbono sapere di poter contare su di noi”.

All’inaugurazione erano presenti il direttore di Confcommercio Giorgio Piastra e il vicepresidente Alverio Andreoli. “Siamo felici come Confcommercio - ha messo in luce il direttore - di poter assistere con i nostri servizi e l’accompagnamento questa nuova impresa e di esserle al fianco anche in futuro. Abbiamo notato quanto a cuore il titolare abbia il suo progetto d’impresa, il suo orgoglio di diventare imprenditore e quale sia la propensione al lavoro e al sacrificio, tutti fattori che meritano soddisfazioni e fortuna. L’apertura di una nuova attività commerciale è sempre un successo per la città ed è importante che avvenga in questa zona a ridosso del centro. Il lavoro è anche fondamentale per favorire l’integrazione sociale e l’inclusione”.

Al termine della inaugurazione, il titolare ha donato un cofanetto di dolci a tutti gli intervenuti.