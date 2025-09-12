Il malato immaginario stasera al Chiostro di San Francesco

La compagnia teatrale Quinte Strappate torna in scena questa sera alle 21 al chiostro di San Francesco con l’esilarante commedia “Il malato immaginario” dove il classico si mescola al moderno, attraverso un tributo al grande drammaturgo Molière. I protagonisti in questa versione della commedia sono Argante, una vecchia rockstar in pensione e la sua storica segretaria Tonietta. Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 353.4538453 oppure scrivere una mail a quintestrappate@gmail.com. Acquisto dei biglietti: http://www.quintestrappate.it/.