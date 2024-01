“Il libro che Putin non vorrebbe mai leggere”: giovedì la presentazione alla Malatestiana a Cesena

Giovedì 1 febbraio alle ore 17 presso la Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana (Piazza Maurizio Bufalini 1) di Cesena ci sarà la presentazione del libro “Vladimir. Biografia immaginata dello zar Putin” dell’autore cesenate Mirco Cucchi. In bilico tra satira e tragedia, il puzzle irrisolto dell’uomo che è divenuto Putin. “Il libro che Putin non vorrebbe mai leggere”.

Vladimir è il ritratto (quasi) del tutto immaginato dell’uomo divenuto il presidente Putin. Vladimir compone alcuni tasselli della vita di un uomo vincente, vigoroso, forzuto, spietato, ma anche amareggiato, vilipeso, preda della solitudine; l’uomo solo al comando che assiste al disfacimento del proprio corpo e quello che rivive i ricordi del bambino di Leningrado o della giovane spia del KGB.

Una satira sfrontata della sete di potere, della vanità e della spietatezza dell’uomo che indossa la maschera di Putin, ma anche di noi spettatori di una ‘commedia’ che fin da subito trascolora in tragedia. Mirco Cucchi è nato a Cesena e vive a Forlì. È laureato in giurisprudenza e si è specializzato in storia del diritto. Insieme a Francesco Selvi e Paolo Virgolini ha scritto “Ultima fermata Italia” (2020). Appassionato del mondo russo, questo è il suo primo romanzo. Dialogherà con l’autore Stefano Maldini. Evento promosso e organizzato dalla libreria “I Libri di Elena”.