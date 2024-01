Il gioco come aggregazione: a Cesena torna la convention del volontariato ludico

Il gioco come strumento di formazione e aggregazione sociale. Torna la terza edizione di FederludoCon, la Convention del Volontariato Ludico, che quest’anno si terrà a Cesena, da venerdì 2 a domenica 4 febbraio, nei rinnovati spazi della biblioteca Malatestiana. Il titolo di questa nuova edizione è “Il Gioco come strumento di Accoglienza e di Condivisione: le associazioni ludiche italiane si potenziano attraverso la rete”. I riflettori sulla tre giorni di gioco si accenderanno venerdì 2 febbraio, alle ore 18:00, alla presenza del presidente di FederludoCon Giovanni Bacaro e dell’Assessore alla Cultura Carlo Verona. La giornata proseguirà fino a tarda sera con giochi da tavolo aperti al pubblico e gestiti dalle federassociate romagnole.

Tre sale attive

Saranno tre le sale attive nel pomeriggio di sabato 3 febbraio, con inizio dalle ore 14:30. Tanti gli ospiti previsti, tra gli altri: Diego Fumagalli dell’Associazione Oltregioco, Elio Di Giovanni di Proxima, Matteo Carosi di Spazio ludico e Sara De Sanctis dell’Associazione Drago. Il pomeriggio proseguirà fino alle 21:00 con l’avvio dei giochi da tavolo e con approfondimenti tematici interessanti tesi a creare una relazione tra il gioco e le biblioteche, il mondo della scuola (dall’asilo all’Università), le carceri e, più in generale, la storia. Gran finale domenica 4 febbraio dalle ore 15 con giochi di ruolo aperti al pubblico fino alle ore 19. Tutti gli appuntamenti di gioco sono a accesso libero, i talk e gli eventi in programma nel pomeriggio di sabato necessitano invece di prenotazione.

Un week-end di giochi e aggregazione

FederldudoCon è un momento di aggregazione e conoscitivo, di scambio idee e prospettive, di formazione e progettazione comune. È dedicata ai rappresentanti delle Associazioni della Federazione ed eventuali loro associati ed è organizzata da Federludo, la federazione delle associazioni ludiche italiane, grazie al supporto del Comune di Cesena e della Biblioteca Malatestiana. Da venerdì a domenica le molteplici proposte saranno realizzate dai professionisti aderenti alle associate. I partecipanti inoltre potranno scegliere varie attività dal programma e personalizzare la propria esperienza a seconda dei propri interessi o delle proprie necessità: saranno proposti workshop e laboratori formativi svolti anche in contemporanea grazie alle molteplici sale attrezzate messe a disposizione dalla Biblioteca Malatestiana, allo scopo di fornire conoscenze o condividere esperienze di varia utilità per tutte le federassociate ed i partecipanti. Quest’anno inoltre è previsto anche il più importante momento di riunione della federazione, il Congresso di Federludo, al termine del quale sarà eletto il futuro Consiglio Direttivo che, a partire da settembre dirigerà la federazione per i prossimi tre anni. Il commento del presidente Giovanni Bacaro: “Con questa Federludocon vogliamo finalmente rendere manifesto il potenziale delle associazioni ludiche italiane che hanno deciso di investire le proprie risorse nel fare rete, e nel farlo, valorizzano il ruolo del gioco come strumento di formazione e aggregazione sociale. Oltre a ciò, Federludo affronterà un epocale momento di discussione interna per il rinnovo delle cariche sociali, ulteriore stimolo alla crescita futura di tutta la federazione”.

Info e contatti

Per tutta la durata dell’evento la Mediateca e la piazzetta della Biblioteca Malatestiana saranno aperte al pubblico con attività ludiche e tutte le altre proposte fruibili ogni giorno della settimana. Per informazioni contattare lo 0547 610892 oppure 3661430062 / malatestianamediateca@comune.cesena.fc.it. Il programma integrale è reperibile a questo link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L2JZKkE1z432VcAldwr1mXaCxvz3sUIE/edit?usp=sharing&ouid=104308280369265778928&rtpof=true&sd=true. Per ulteriori informazioni su FederludoCon è possibile contattare: info@federludo.it.