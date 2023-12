Il Covid è tornato a correre anche a Cesena: oggi il primo open day vaccinale

Il corona virus avanza al ritmo di centinaia di contagi giornalieri in Romagna. I numeri ufficiali sono quelli legati ai tamponi che finiscono all’esame del laboratorio unico Ausl di Pievesestina. E sono numeri “per difetto”, in considerazione del fatto che in tanti, a Cesena e non solo, ai sintomi influenzali “sospetti” associano una permanenza in casa (e al riparo dal contagiare altri) al minimo indispensabile per fare passare la febbre. Salvo poi, i più prudenti, continuare nella propria vita all’esterno, al massimo indossando una mascherina, e non sempre Ffp2.

Oggi al centro vaccinale di piazza Anna Magnani a San Mauro in valle c’è il primo di due open day per vaccinarsi contro le nuova varianti Covid. Tutti esauriti i posti (216) a disposizione per ricevere la dose di copertura. La giornata verrà replicata il 22 dicembre e ancora ci sono posti a disposizione. Serve, eventualmente, prenotarsi (non occorre impegnativa del medico) chiamando il Cuptel o presentandosi a uno dei Cup cesenati, prendendo appuntamento.

«Il picco di corona virus era atteso - spiega il professor Vittorio Sambri, deus ex machina del laboratorio Unico Ausl - Perché c’è ancora tanta gente che non si è vaccinata o rivaccinata. Il vaccino Covid è come quello dell’influenza stagionale. Ha una durata limitata nel tempo non come, ad esempio, i vaccini per il morbillo o altre malattie che una volta fatti estinguono la possibilità di contagio per sempre. Negli ultimi 12 mesi anche chi ha già fatto tre o quattro dosi di vaccino non ha rinnovato la copertura. Quindi ora i contagi sono in salita».

Chi ha già fatto il vaccino Covid in passato è comunque maggiormente tutelato contro le forme gravi di malattia: «Solo il 10% delle persone a cui quando da ottobre è stata fatta l’antinfluenzale stagionale ha aderito alla possibilità di associarci anche il vaccino per il corona virus. Siamo nel periodo stagionale in cui le malattie dell’apparato respiratorio si fanno più sentire ed il Covid non è da meno.

Chiaramente i soggetti più a rischio non vaccinandosi, esattamente come succede con le influenze stagionali, sono coloro che hanno comorbilità: altre malattie che, associate al Covid, rendono il loro quadro clinico più complicato. Esaminiamo circa 500 tamponi al giorno; e il 20% circa sono positivi al Covid la cui variante predominante ora è la Eg 5.1».