La via Emilia a Cesena questa mattina è stata animata dalla protesta degli agricoltori, che da martedì hanno avviato una mobilitazione che ha interessato i territori di Cesena e Ravenna. Il corteo dei trattori è partito da Pievesestina per poi procedere attraverso Diegaro e la via Emilia fino alla rotonda Panathlon per poi tornare a Pievesestina.