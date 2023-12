Il Caso Golinucci dal Gip per l’archiviazione: i parenti chiederanno di esaminare nuove prove sul sudafricano Boke

Oggi davanti al Gip Massimo De Paoli si discute l’archiviazione dell’indagine per la scomparsa e la morte di Cristina Golinucci. I parenti della giovane di Ronta si oppongono a che la vicenda finisca di nuovo nell’oblio. Da un vecchio floppy disk ritrovato nei faldoni delle precedenti indagini è emersa una registrazione. Un’intercettazione avvenuta in carcere che colloca Emanuel Boke al convento ed a ridosso di Cristina nelle ore i cui è scomparsa nel nulla il 1° settembre del 1992. “C’è una persona con le stesse impronte digitali del Sudafricano in carcere in Francia per violenza sessuale. Serve rintracciarlo e continuare d indagare” la richiesta che verrà avanzata dagli avvocati. Intanto Marisa Golinucci, la mamma di Cristina, dopo l’udienza in Tribunale sarà ricevuta i rappresentanza dell’associazione Penelope dal nuovo prefetto di Forlì-Cesena.